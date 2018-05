Harley-Davidson Softail Slim S Blue Edition: la moto più cara al mondo

Realizzata dal tuner Bündnerbike e dal gioielliere Bucherer su base Softail Slim costa 1.600.000 euro.

Presentata in Svizzera l’Harley-Davidson Softail Slim S Blue Edition frutto della collaborazione tra il preparatore Bündnerbike e il gioielliere Bucherer. E’ quella che ad oggi può essere considerata la moto più costosa al mondo dato che ha un prezzo di 1,88 milioni di franchi svizzeri (circa 1,6 milioni di euro). Un anno di progettazione, 2.500 ore di manodopera e otto dipendeti dedicati allla realizzazione del progetto. Ma il risultato ottenuto è spettacolare.



Realizzata su base Softail Slim, la moto è tempestata di diamanti e altre pietre preziose. Il telaio, saldato senza soluzione di continuità, è stato interamente placcato in argento sul quale sono stati poi applicati sei strati di vernice speciale che ha regalato un inedita tonalità blu intenso. In oro numerosi particolari. Le leve di freno e frizione, il tappo del serbatoio, la calotta del faro anteriore, gli ammortizzatori e la pinza del freno anteriore e le valvole a farfalla. Ma non solo, anche molti bulloni e rivetti a vista sono sempre in oro per regalare un meraviglioso effetto a contrasto sulla vernice blu.



Tutto è stato realizzato a mano. I cerchi a 15 razze in lega leggera sono stati realizzati ad hoc, il sellino è in pelle pregiatissima, nella forcella springer, nel tappo del serbatoio e nelle manopole sono stati incastonati dei diamanti dai maestri gioiellieri della maison Bucherer.

Due mini cassaforti contengono gioielli

Ma dato che ancora non era sufficiente, sulla moto sono state realizzate due mini casseforti che racchiudono ulteriori gioielli al loro interno. Sono infatti visibili l’anello Heaven con un diamante da 5,40 carati e un orologio Carl F. Bucherer, realizzato sulla base di un Patravi TravelTec II costruito con particolari di un motore da moto.



Modificato anche il motore 2 Milwaukee-Eight 107 di 1.745 cc che è stato illuminato dall’interno. Una serie di speciali luci a Led resistenti al calore emettono una luce blu che regala emozione ulteriore allo sguardo.



Per stupire il mondo, l’Harley-Davidson Softail Slim S Blue Edition sarà impiegata in un tour pubblicitario per promuovere l’omonima linea di orologi della maison Bucherer.