The Macallan 72 Years Old in Lalique: oro liquido

Rilasciato il luxury whisky The Macallan 72 Years Old in Lalique

Sui mercati da agosto 2018 ognuno dei 600 decanter verrà a costare 60.000 dollari.



La distilleria scozzese The Macallan ha annunciato il rilascio del suo più antico single malt: il Macallan 72 Years Old in Lalique. Questo luxury whisky è una celebrazione della collaborazione di vari maestri provenienti da tutti i campi del whisky, del cristallo, dell’architettura, della costruzione e dell’artigianato e segna un nuovo inizio nella storia della distilleria.

Per quasi due secoli la maestria nella produzione di single malt è stata il fiore all’occhiello di Macallan e la nuova Distillery and Visitor Experience appena inaugurata, progettata dagli architetti di fama internazionale, Rogers Stirk Harbour e Partners, incarna la cura, la passione e l’eccellenza artigianale che è racchiusa in ogni goccia di prodotto.

Oro liquido racchiuso nel cristallo

Distillato nel 1946, questo whisky senza eguali ha iniziato il suo viaggio verso la maturazione durante periodo post bellico della Seconda Guerra Mondiale. Un periodo caratterizzato da grande ottimismo e l’atmosfera di reinvenzione che lo permeava, ha ispirato la nuova distilleria e il design del Genesis Decanter. La cristalleria Lalique ha infatti realizzato una bottiglia speciale che ricorda nelle sue forme il tetto della nuova costruzione. Il prezioso decanter è poi racchiuso in un contenitore in pregiato rovere realizzato a mano dall’ebanista Nej Stevenson.



Edizione limitata a soli 600 decanter rigorosamente numerati, The Macallan 72 Years Old in Lalique sarà disponibile sui mercati mondiali a partire da agosto 2018. Sarà commercializzato in negozi eslusivi e altamente selezionati, in alcuni aeroporti e nello store della nuova Distillery and Visitor Experience ad un prezzo di 60.000 dollari, circa 52.000 euro.

“Nonostante i suoi settantadue anni di invecchiamento, il colore ingannevolmente chiaro suggerisce che non si tratta di un singolo single malt. Ricorda un tempo passato, con un equilibrio squisito di quercia forte e dolce. Con lo spirito torboso che dà forma al suo carattere raffinato. Il whisky regala una sorpresa dopo l’altra, con gli aromi frutta che si susseguono. Sebbene delicato in tutti gli aspetti, offre un’esperienza intensa che riconosce la storia distintiva della distilleria The Macallan“. Nick Savage, The Macallan Master Distiller.

Note di degustazione

Colore: Ambra dorata

Note olfattive: nelle note iniziali ricorda delicatamente la torba con sentori fumosi di legno di quercia morbido e invecchiato. Aromi freschi e aggrumati di limoni e mele verdi, con uno sfondo di vaniglia e uvetta, con un piccolo accenno di zenzero rimangono nelle narici.

Note gustative: al sapore torbato iniziale segue un mix di morbida vaniglia e un sorprendente sapore affumicato di quercia dolce. Un delicato aroma speziato e legnoso si attenua per lasciare il posto a note aggrumate e un fresco sapore di mele verdi. Il finale medio e fruttato lascia in bocca una sensazione dolce con un retrogusto di rovere.