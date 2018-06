Auto dell’anno 2018 la Volvo XC40

Volvo Xc40: SUV piccolo per dimensioni ma grande per innovazione

La nuova Volvo XC40, il SUV compatto del brand svedese, è stata nominata “Auto dell’Anno 2018”, un prestigioso riconoscimento che Volvo Cars, Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, si aggiudica per la prima volta.

Tanta tecnologia a bordo

XC40 fissa un nuovo standard di riferimento per quanto riguarda il design, la connettività e la tecnologia di sicurezza. E’ la prima Volvo ad avere una funzionalità di Car Sharing, abilitata attraverso la tecnologia a chiave digitale e la sua piattaforma di servizi in connettività Volvo On Call. I possessori della XC40 potranno quindi condividere facilmente la vettura con amici e familiari, senza dover consegnare fisicamente le chiavi dell’auto.

Il nuovo SUV è dotato inoltre di una tecnologia intelligente o meglio, una tecnologia sempre più “umana”. Dal pratico touch-screen centrale al display ad alta risoluzione per il conducente o al comando vocale che comprende il linguaggio umano; la tecnologia aiuta a rendere la vita meno complicata.

E tutto sarà naturale, così come usare il telefono.

Una particolare attenzione alla sicurezza

In ultimo, ma non per importanza, Volvo XC40 è sinonimo di sicurezza e concepita per essere un angelo custode su strada. City Safety è infatti un co-pilota che ti sorveglia. Rileva altri veicoli, pedoni, ciclisti e animali, avvisandoti se sei prossimo ad una collisione. Se non reagisci in tempo, frena al posto tuo!

I dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida includono i sistemi di Volvo Cars Pilot Assist, Run-off Road per la protezione dei passeggeri e la riduzione delle conseguenze in caso di uscita dalla carreggiata, Cross Traffic Alert con supporto alla frenata e la telecamera a 360° per facilitare le manovre di parcheggio in spazi ristretti.

