Centrifugati: alleati perfetti per dimagrire

I 5 centrifugati che aiutano a perdere peso

Cinque idee per un centrifugato dimagrante in vista della prova costume

Non solo belli, colorati e perfettamente “instagrammabili”… i centrifugati sono anche molto buoni e assolutamente adatti per restare in linea! Stiamo parlando dei centrifugati (smoothies), i gustosi alleati della dieta estiva da consumare per colazione, pranzo o per una merenda con vista mare. Perché siano efficaci però, devono contenere tutti i nutrienti indispensabili.

Nell’ottica del perdere peso infatti, devono essere ricchi di verdure a foglia verde dall’azione detossinante e purificante e, molto importante, devono essere fonte di fibra, l’ingrediente magico della dieta per il suo potere saziante.

Ecco i 5 smoothies per la vostra estate:

Centrifugato di cavolo riccio (kale). Contiene vitamine A, C, K, B6, calcio e sali minerali. Provate uno smoothie a base di latte di mandorla, banana, mirtilli, avocado, due manciate di spinaci e due manciate di cavolo riccio. Centrifugato per una colazione detox. Preparatevi un smoothie dagli ingredienti purificanti: spinaci, tarassaco, asparagi, cetrioli, banana, kiwi o frutti di bosco con aggiunta di semi di chia. Lo smoothie di Kayla Itsines. Ideale come colazione o snack. I semi di chia sono ricchi di fibre mentre i mirtilli sono ottimi antiossidanti. Gli ingredienti sono: frutti rossi, yogurt greco senza grassi, latte, semi di chia e una manciata di spinacino. Il centrifugato di barbabietola. La barbabietola è un potente antiossidante e ottimo per depurare l’organismo dalle tossine. Mixate barbabietola, latte di mandorla, rabarbaro e 1,5 grammi di aneto. Il centrifugato che sostituisce la colazione. Dà energia ed è completo di tutti i nutrienti. Servono: avena, banana, mirtilli, farina di mandorle, latte scremato o bevanda vegetale a scelta, yogurt bianco magro, cannella macinata e un cucchiaino di miele.

Bevanda a base di frutta o verdura, che visivamente si presenta cremoso e solitamente viene servito freddo, il centrifugato non va confuso con il frullato perché non vengono aggiunti latte o yogurt. Data la semplicità della preparazione, chiunque può inventarsi il suo centrifugato personalizzato utilizzando gli ingredienti preferiti.