Sunseeker 74 Sport Yacht: bello e potente

Sunseeker 74 Sport Yacht: bellezza estetica e prestazioni elevate

L’ultimo nato in casa Sunseeker debutterà al Cannes Yachting Festival 2018



Annunciato agli inizi dell’anno, il Sunseeker 74 Sport Yacht interpreta la combinazione perfetta di estetica e prestazioni elevate per raggiungere sempre il top della navigazione. Sia per trascorrere pomeriggi pigri al sole sui suoi ampi ponti esterni o per navigare a grande velucità sulle azzurre acque del mare, il nuovo 74 piedi è stato costruito senza compromessi e senza pari.

Il design esterno

Lungo 22,82 metri, largo 5,38, con un dislocamento di 46,900 kg a mezzo carico e un pescaggio di 1,87 metri il nuovo 74 Sport Yacht è caratterizzato da linee fluide ed eleganti, Ne è un esempio il flybridge che risulta quasi impercettibile nel profilo di questo 23 metri. Progettato per offrire il massimo allo scago svago, l’esterno gode di ampie finestrature sul ponte laterale. Un tetto apribile innonda l’interno di luce e offre dal salone una eccezionale vista panoramica in tutte le direzioni. A seconda delle esigenze dell’armatore, può essere trasformato in uno yacht “aperto” adatto alle regioni più calde o uno yacht “chiuso” per le aree con climi più freddi. Il tutto grazie a un innovativo meccanismo della porta del cockpit che si abbassa nel pavimento.

Il layout è versatile. C’è infatti la possibilità di una postazione di guida aggiuntiva. La barca è in grado di intrattenere gli ospiti con abbondanza di posti a sedere e offrire diverse opzioni per pranzare e prendere il sole potendo contare su un ampia gamma di accessori per bimini e wet bar.

Gli interni

Salendo a bordo, gli ospiti godono di ambienti eleganti con un soggiorno lussuoso composto da un ampio salone e una grande zona pranzo. Sottocoperta è ubicata una cucina generosa e tre spaziose cabine con bagno privato. Queste comprendono la cabina armatoriale a poppa, che puà disporre di cabina armadio opzionale, una doppia a dritta e una cabina VIP a prua.

La configurazione sottocoperta può essere completamente personalizzabile. C’è la possibilità di avere una cabina armadio per la VIP di prua. In alternativa, la disposizione della cambusa più estesa e completa di lounge e bar per la colazione. Altra opzione, un’ulteriore cabina ospiti doppia che consente allo yacht di ospitare fino a otto persone.

Motorizzazione e prestazioni

Il Sunseeker 74 Sport Yacht è spinto da una coppia di propulsori Man da 1800 HP in grado di consentire all’imbarcazione di raggiungere una velocità massima di 38 nodi. L’autonomia dichiarata è di circa 330 miglia nautiche alla velocità di crociera di 28 nodi. Sunseeker International ha annunciato il debutto in anteprima mondiale del 74 Sport Yacht in occasione della 41esima edizione del Cannes Yachting Festival (11 – 16 settembre 2018).