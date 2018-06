Asus ROG Phone: potente smartphone gaming

Asus ROG Phone: svelato al Computex 2018

E’ ad oggi lo smartphone Android dedicato al gaming più potente di sempre.

Al Taipei International Information Technology Show 2018 (Computex), una tra le manifestazione internazionali annuali di computer più importanti del mondo, l’azienda taiwanese AsusTek Computer Inc ha presentato Asus ROG Phone.

Progettato per essere uno smartphone gaming (dedicato quindi al gioco), ha caratteristiche tecniche di altissimo livello, tanto che è attualmente il più potente sul mercato. Sulla piattaforma di benchmark AnTuTu il ROG Phone è ora al primo posto con oltre 300.000 punti superando alla grande il Galaxy S9+ (264.638).



Cuore del dispositivo è la CPU Exclusive Qualcomm Snapdragon 845 chip che, con l’overclock, è in grado di raggiungere i 2.96GHz. A fianco di questa troviamo una GPU Qualcomm Adreno 630, per gestire la grafica e lo schermo AMOLED da 6″ con risoluzione Full-HD, supporto HDR e refresh rate di 90 Hz. La connettività è garantita dal veloce Wi-Fi 802.11ad, mentre la capacità si basa su 8 Gb di RAM e 512 Gb di storage.

Una doppia porta USB Type-C laterale permette la ricarica mentre il dispositivo è in modalità game in landscape. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4.000 mAh che, con la tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 4.0, è in grado di passare dallo 0% al 60% in soli 30 minuti.

Pesante 200 grammi ROG phone è curatissimo il design esterno. Sulla parte posteriore oltre a due griglie per dissipare il calore, troviamo il logo della linea ROG di Asus viene illuminato con LED RGB (l’illuminazione è personalizzabile via software). Sul frontale i due altoparlanti stereo presentano finiture arancioni.

Ricca la gamma degli accessori.

Innanzitutto troviamo il Twin View Dock. Inserendo la smartphone in questo dispositivo, si ha un secondo schermo da 6 pollici speculare a disposizione, creando in questo modo una specia di console portatile. Il Game Vice consente invece di aggiungere dei gamepad, mentre con la Desktop Mobile Dock è possibile virtualizzare lo schermo di ROG Phone su un monitor esterno. E’ possibile inoltre collegare mouse e tastiera e avere porte Ethernet a disposizione.



Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo, mentre completano la dotazione di ROG Phone una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, una camera posteriore da 8 e il riconoscimento delle impronte digitali.

Asus non ha fornito indicazioni sul prezzo mentre ha anticipato che sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal prossimo agosto.

Caratteristiche Tecniche Asus ROG Phone

Display: 6.0-inch, 18:9, 2160×1080, AMOLED with 90Hz refresh rate

CPU: Exclusive Qualcomm Snapdragon 845 chip @2.96GHz

GPU: Qualcomm Adreno 630

RAM: 8GB

OS: Android 8.1 Oreo with custom “ROG Gaming” ZenUI skin

Storage: 128GB / 512GB

Rear camera: 12MP + 8MP (120-degree wide-angle)

Front camera: 8MP

Fingerprint scanner: Yes

Battery: 4,000mAh, USB Type-C, 20W fast charging

Speakers: Dual front-facing stereo speakers with smart amplifier

Sensors Accelerometer, e-compass, proximity sensor, Hall sensor, ambient-light sensor, fingerprint sensor, gyroscope, 2 x ultrasonic AirTriggers

Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac/ad 2×2 MIMO

Wi-Fi Direct and WiGig 802.11ad wireless display support

Bluetooth 5.0 and NFC, 3.5mm headphone jack

Dimensions: 158.8 x 76.2 x 8.6mm

Weight: 200g