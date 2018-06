Lamborghini Urus: il super SUV da 650 CV

Si chiama Lamborghini Urus. Il Toro Primordiale come dice lo stesso nome, che apre le porte ad un nuovo mondo nel regno delle Supercar. Urus è il primo SUV firmato Lamborghini che sposa le potenzialità delle auto supersportive al mondo del fuoristrada. Una vettura che riassume in sé due nature. Da una parte la carrozzeria da Suv estremo e dall’altra, la potenza felina di una hypercar.

