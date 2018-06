Seastrong Diver Alpina: sei nuovi modelli

Un tuffo nel blu con i nuovi modelli Seastrong Diver Alpina

Elevata impermeabilità per uno strumento subacqueo affidabile e un orologio sportivo senza tempo

Da oltre 50 anni ormai la maison svizzera Alpina Watches cavalca l’onda del successo con la collezione Seastrong Diver Alpina. Il successo presso il pubblico è dovuto principalmente alle prestazioni da sempre esibite da questi segnatempo, che già negli anni 60 erano in grado di essere impermeabili fino a 200 metri. Oggi sei nuovi modelli arricchiscono la collezione e sono dedicati a una nuova generazione di sportivi, esploratori subacquei e amanti dell’avventura.

Un orologio pensato per le immersioni

Il design del Seastrong Diver è ispirato agli oceani e alle profondità marine. Ogni modello dispone di una cassa in acciaio e titanio PVD dal diametro di 44 mm, e in grado di rendere l’orologio impermeabile fino a 300 metri.

Vi è poi una lunetta subacquea unidirezionale a cricchetto 60 min in vari colori. Nero, blu navy, grigio, bordeaux, arancione, e blu con indici luminescenti.

Il quadrante, protetto da un vetro zaffiro antigraffio con trattamento antiriflesso, è di un intenso blu oceano con finitura grigio chiaro e regala un abbinamento grintoso con qualsiasi versione della lunetta. È stato progettato per regalare ai sub un’esperienza d’immersione senza confronti, grazie all’alta leggibilità permessa dalla luminescenza di lancette e indici.

L’orologio mostra tutti tratti distintivi del marchio fondato nel 1883. Sul quadrante, le lancette dei secondi bianche con triangolo rosso e l’indicazione del GMT nero con l’iconica freccia rossa Alpina Watches. Le lancette indicano ora, minuti, secondi, GMT. E la data è visualizzata nell’apposita finestrella a ore 3.

I nuovi Seastrong Diver sono mossi da un calibro al quarzo AL-247, realizzato in house e racchiuso nella cassa incisa con corona a vite, per offrire maggiore sicurezza durante le immersioni.

Completano la dotazione, una batteria in grado di garantire 25 mesi di funzionalità, e un cinturino in caucciù.