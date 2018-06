Vasari Experience San Leo: la Presa di San Leo in realtà virtuale

L’Associazione Mus.e di Firenze cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini. Ma non solo, si occupa anche più in generale della Città di Firenze, realizzando progetti culturali, mostre, laboratori ed eventi. L’attore Vasari, Giacomo Tasselli, è stesso delle esperienze di rievocazione in Palazzo Vecchio.

