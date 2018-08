Oroscopo del giorno 31 Luglio 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 31 Luglio 2018 Martedì: è il segno dei Pesci il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 31 Luglio 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP: Hai una natura appassionata, Ariete. A volte è difficile per te quando le altre persone non condividono la tua esuberanza. Questo è un buon momento per ridimensionare le cose. C’è una certa tensione nell’aria e il tuo entusiasmo serve solo a infastidire piuttosto che a incantare, come al solito. Non mettere il broncio. È solo temporaneo. Domani sarai di nuovo al centro dell’attenzione e regalerai abbracci e baci a tutti.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Molto è successo di recente, Leone. Ti sei concesso abbastanza tempo per elaborarlo? È probabile che grandi cambiamenti avvengano a casa o al lavoro. Rimani concentrato sul lavoro piuttosto che preoccuparti di eventi sui quali non hai alcun controllo. Potresti sentirti come se fossi sulle montagne russe, ma tutto si sistemerà in pochi giorni.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non cercare di forzare nulla o nessuno in questo momento, Sagittario. Scoprirai che gli elementi di oggi sono testardi quanto te. Le configurazioni planetarie di oggi ti costringeranno a iniziare finalmente a trasformare i tuoi sogni in realtà, che tu lo voglia o no. Affrontal. Hai progettato per un lungo periodo senza fare veramente progressi concreti. Tutto questo sta per cambiare.

Oroscopo del giorno 31 Luglio 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Questa sarà una giornata piuttosto intensa, Toro. Dal lato positivo, realizzerai molto. Sul lato meno positivo invece, potresti essere esausto entro la fine della giornata. Ti consiglio di restare concentrato su ciò che è veramente importante piuttosto che lasciarsi prendere dalle curiosità. Tieni a mente il quadro generale e prenditi cura delle piccole cose.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Hai fatto progressi in queste ultime settimane, Vergine. Ci sono voluti alcuni sforzi, ma sembra che tu possa superare la tua tendenza a parlare prima di pensare. Non perdere il terreno che hai guadagnato. C’è una persona la cui missione sembra essere quella di farti esplodere. Fai un respiro profondo e passa oltre.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Sei incredibilmente produttivo, con un buon senso degli affari, Capricorno. Tuttavia, ultimamente potresti sentirti insoddisfatto della tua vita. Mentre ti guardi intorno, potresti desiderare di avere più guadagni da mostrare per tutto il tuo duro lavoro. Non perseguire questa linea di pensiero. Il vero valore deriva dalle relazioni e dall’orgoglio che ottieni nel fare un buon lavoro. Una nuova macchina o vestiti eleganti possono sollevare il morale, ma sono superficiali.

Oroscopo del giorno 31 Luglio 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è importante prendere decisioni e portarle avanti, Gemelli. Per quanto tu preferisca dipendere dagli altri, il tuo giudizio è davvero il migliore. Sarai paralizzato se pensi solo a come gli altri reagiranno alle tue decisioni. Sai cosa è meglio, e tutti ne trarranno beneficio quando agirai sulle tue convinzioni. Non è il momento di essere sdolcinati. Fallo.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente sarà un giorno intenso, Bilancia. La famiglia e gli amici potrebbero sembrare spiacevoli, quindi ti consigliamo di stare alla larga. Non preoccuparti, tu non centri nulla. È l’energia planetaria. Se puoi andare in un posto privato e chiudere la porta, fallo. Se qualcuno vuole litigare, non abboccare all’esca. Domani l’aria si schiarirà e i buoni spiriti regneranno di nuovo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Hai una mente analitica e acuta che ti è servita bene nel mondo degli affari. Ahimè Acquario, questa caratteristica non sempre ti serve nella vita personale. Prenditi del tempo per riflettere sugli eventi delle ultime settimane. Hai inavvertitamente inviato un messaggio sbagliato? Correggi eventuali offese involontarie. Un semplice “mi dispiace” farà miracoli.

Oroscopo del giorno 31 Luglio 2019 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei un sognatore, Cancro. Tutti ti amano per questo, ma oggi gli aspetti planetari stimolano la praticità. Ci sono problemi personali da risolvere, e non fa bene avere la testa tra le nuvole. Questo è un momento per concentrarsi sui propri cari. Forse il tuo partner o i tuoi figli si sentono trascurati. Fai tutto il necessario per far sapere alla tua famiglia che sei disponibile e desideroso di dare loro ciò di cui hanno bisogno.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Questo non è il momento più allegro Scorpione, perché le questioni importanti stanno di nuovo alzando la testa e costringendoti ad affrontarle. Preferiresti di no, ma non puoi fare altrimenti. È giunto il momento di occuparsene una volta per tutte. È particolarmente importante che tu faccia uno sforzo per rendere la tua vita familiare più positiva e ottimista.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo è l’inizio di un periodo emozionante nella tua vita amorosa, Pesci. Il tuo rapporto con un’altra persona potrebbe sta per cambiare. Entrambi siete pronti per qualcosa di grande. Forse è in arrivo una mossa o entrambi potreste decidere di impegnarvi l’un l’altro in modo permanente. Segui il tuo istinto, perché ti condurrà a ciò a cui sei destinato.

Buone stelle a tutti!