Oroscopo del giorno 2 Agosto 2018 GiovedÃ¬

Oroscopo del giorno 2 Agosto 2018 Giovedì: è il segno dello Scorpione il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 2 Agosto 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Questo è un buon momento per fermarti e concentrarti su di te. Assicurati di dare al tuo corpo il rispetto che merita. Assicurati di promuovere il tipo di personaggio che desideri diventare. Basa la tua immagine su qualcosa di interno piuttosto che su una brama voglia di attenzione da parte degli altri. La tua vera bellezza sta dentro.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non preoccuparti di non essere sulla strada giusta Leone, perché lo sei. Sembri essere sempre nel posto giusto al momento giusto. Non c’è bisogno di provare rammarico o vergogna per le cose che sono successe in passato. Trasforma le esperienze negative in lezioni per un futuro migliore. Anche se potresti non essere in grado di cambiare una certa situazione, puoi almeno cambiare la tua reazione.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Pensa prima di agire oggi, Sagittario. È probabile che le mosse avventate ti mettano nei guai. Una fastidiosa interruzione nella tua routine quotidiana potrebbe metterti di cattivo umore. Siediti e pensa alla situazione prima di agire troppo frettolosamente. Gli urti sulla strada sono spesso messaggi provenienti dall’universo per dirti che ti stai muovendo troppo velocemente e senza cura. È tempo di rallentare.

Oroscopo del giorno 2 Agosto 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Ogi unisciti a coloro che condividono pensieri e desideri simili ai tuoi, Toro. Le conversazioni possono essere estremamente gratificanti. Sei capace di imparare molto su di te. Non aver paura di condividere pensieri ed emozioni profonde. La tua volontà di esprimerti dimostra quanto sei a tuo agio con le tue azioni e i tuoi sentimenti.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Una guerra potrebbe essere in corso nel tuo mondo oggi, Vergine. Cerca di non scoraggiarti. Ricorda che le tue parole potrebberoarrivare ad orecchie estremamente sensibili, quindi usale con cura. C’è una parte molto attiva della tua psiche che deve essere ascoltata. Sentiti libero di dire la tua apertamente e onestamente.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi è un grande giorno per agire su cose che hai nel cervello già da un pò di tempo, Capricorno. Forse ti sei sentito insicuro. Va bene arrendersi e ammettere che non hai tutte le risposte. Usa questo momento come un’opportunità per ristrutturare e ricostruire. Abbraccia l’ignoto piuttosto che la paura.

Oroscopo del giorno 2 Agosto 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP: Qualcosa o qualcuno potrebbe affrontarti oggi, Gemelli. Cerca di non partire troppo velocemente prima di conoscere tutti i fatti. Se un pezzo del puzzle è ancora in dubbio, affronta subito il problema. La tua sensibilità è preziosa, che te ne renda conto oppure no. Piccole cose possono lentamente divorare la tua psiche finché non verranno affrontate.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:Una voce interiore ti avvisa di rallentare, Bilancia. Probabilmente è meglio se fai una pausa e lasci che qualcun altro prenda l’iniziativa. Concentrati su questioni inerenti la casa e prenditi cura dei problemi che emergono tra te e i tuoi cari. Che tu te ne renda conto o meno, ci sono problemi seri che devono essere affrontati.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Sii un pò più sensibile con le parole oggi, Acquario. La tua mente è particolarmente attiva e anche un pò irrequieta. Questo è più che probabilmente un segnale per ottenere di più. Mentre lo fai, assicurati di tenere in considerazione i sentimenti degli altri. Le persone potrebbero avere una reazione abbastanza diversa alla stessa situazione. Rispetta punti di vista opposti.

Oroscopo del giorno 2 Agosto 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non avere paura oggi, Cancro. Hai il potere e la capacità mentale di fare qualsiasi cosa. Non lasciare che la paura o il rimpianto ti trattengano. Cancella il percorso e sii forte nel tuo approccio al nuovo e al diverso. Rimani sul bersaglio e sii audace nelle tue azioni. Hai la capacità di conquistare nuove terre letterali e figurative. Rilascia i blocchi mentali che potrebbero ostacolare il tuo successo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è un giorno fantastico per agire, Scorpione. Il tuo desiderio di raggiungere nuovi territori è rafforzato da una spinta a sperimentare l’ignoto. Fai un viaggio interno e vedi che tipo di cose meravigliose puoi scoprire. C’è una forza tremenda dentro di te che non sempre riesce a mostrarsi. Questo è il giorno perfetto per dimostrare il tuo coraggio al mondo.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: La tua mente è chiara e la tua sensibilità focalizzata, Pesci. Ora è un buon momento per fare una mossa. Non lasciare che l’insicurezza o la paura ti impediscano di perseguire i tuoi sogni. Renditi conto che l’azione che farai oggi non ha bisogno di essere un movimento audace verso l’esterno per essere efficace. In verità, è il contrario. Puoi ottenere grandi risultati rivolgendo pensiero ed energia verso l’interno.

Buone stelle a tutti!