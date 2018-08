Oroscopo del giorno 4 Agosto 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 4 Agosto 2018 Sabato: è il segno dei Gemelli il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 4 Agosto 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi puoi trovare mille cose nel tuo piatto e tutte ti sembreranno deliziose. C’è una grande quantità di vento per alimentare il tuo fuoco, quindi fallo bruciare ardentemente. Potresti essere coinvolto in una frenesia di attività. Divertiti, ma renditi conto che potrebbe non durare per sempre. A un certo punto la carrozza tornerà a diventare una zucca.

LEONE ⭐⭐ TOP: Potrebbe esserci un pò di opposizione verso di te, Leone. C’è una sensazione leggera e ariosa nell’aria. Questo è sicuramente il tipo di energia con cui puoi connetterti oggi. C’è una grande quantità di forza. Non permettere a nessuno di mettersi sulla tua strada. Potrebbe benissimo essere che stiano operando su informazioni errate.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Le cose si stanno muovendo rapidamente, Sagittario. Scoprirai che le tendenze a lungo termine si uniscono abbastanza bene. La cosa di cui devi essere consapevole oggi è che tu stia operando sulla base di fatti reali. Controlla le tue fonti. Sii cauto, ma se vedi un’opportunità che sembra buona, corri a prendertela.

Oroscopo del giorno 4 Agosto 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐ TOP: Oggi non fare delle promesse a vuoto, Toro. Fai attenzione alle cose che sembrano troppo belle per essere vere. La gente potrebbe parlare tanto, ma in realtà probabilmente non ha nulla da dire. Non sprecare il tuo tempo a cercare di dare un senso a inutili sciocchezze. Hai cose più importanti da fare.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Quello che sembra il piano perfetto oggi potrebbe non sembrare necessariamente il piano perfetto domani, Vergine. Fai attenzione agli schemi ricchi di rapidità. Potrebbe esserci troppa confusione in una giornata come questa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: La gente potrebbe fare promesse stravaganti che suonano bene oggi, ma che in sostanza finiranno in niente domani. Rimani al sicuro e non investire troppo tempo o denaro in iniziative rischiose. Continua a muoverti ad un ritmo costante. Troverai il successo a modo tuo.

Oroscopo del giorno 4 Agosto 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Cattura l’ondata di attività che gira nella tua direzione oggi, Gemelli. Troverai prosperità e fortuna a portata di mano. Espandi i tuoi orizzonti e connettiti con gli altri intellettualmente. Gli ostacoli si riducono a nulla finché manterrai un atteggiamento positivo. Sarà estremamente facile per te fare grandi progressi in qualsiasi progetto a cui stai lavorando.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:C’è una raffica di attività intorno a cui devi aggrapparti, Bilancia. Sarai su un tappeto magico che ti porterà nelle nuvole. La cosa più difficile da ricordare è non lasciarsi trasportare così tanto da perdere di vista il terreno. Tieni presente che le cose non sono sempre esattamente come sembrano. Ciò che sembra funzionare perfettamente oggi potrebbe non funzionare affatto domani.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Stai cavalcando un’onda di prosperità e le cose ti stanno cercando, Acquario. La situazione odierna potrebbe sembrare troppo bella per essere vera. La cattiva notizia è che probabilmente può darsi che la verità sia mascherata, e che ci sia una grande quantità di speculazioni e clamore che causano una frenesia di attività. Sentiti libero di unirti alla frivolezza, ma renditi conto che la bolla potrebbe scoppiare domani.

Oroscopo del giorno 4 Agosto 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti trovare difficile fidarti degli altri, Cancro. Fidati del tuo istinto: probabilmente hai ragione. C’è una frenesia fantasiosa che minaccia di attirarti nella sua follia. Avvicinati con cautela. Potresti scoprire che le persone sono tutto funo e niente arrosto. Se non ha un vero significato per te, non perdere tempo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Ti ritroverai a lavorare bene con qualsiasi gruppo oggi, Scorpione. Ci sarà una grande connessione tra te e le persone che hai intorno. Assicurati di radicare le tue relazioni in qualcosa di significativo, altrimenti potresti scoprire di aver costruito un’intera realtà con qualcosa che non esiste. Sii fedele a te stesso e cerca di non farti ingannare da tutto ciò che sembra troppo bello per essere vero.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Il vento soffia oggi abbastanza forte e scoprirai che le cose stanno volando via con frenesia, Pesci. Questo vortice di attività ti minaccia di prenderti, farti girare e portarti via. Sii cauto-Le persone possono assumere atteggiamenti non realistici che ti attirano nei grandi progetti. Attento alle promesse fantasiose.

Buone stelle a tutti!