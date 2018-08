Oroscopo del giorno 5 Agosto 2018 Domenica

Oroscopo del giorno 5 Agosto 2018 Domenica: è il segno del Toro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 5 Agosto 2018 Domenica: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:Le responsabilità di carriera possono richiedere una separazione temporanea dal partner oggi, Ariete. Questo può essere sconvolgente e piuttosto scoraggiante, ma probabilmente non c’è nulla che tu possa fare a riguardo, tranne lavorare il più velocemente possibile in modo da poter finire presto e tornare a casa.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Le chiamate o le consegne previste potrebbero essere più problematiche di quanto pensavi, Leone. Potresti essere coinvolto in giochi infiniti al telefono e le consegne potrebbero arrivare quando sei fuori. Questo può essere evitato se ti prepari. Assicurati che tutti sappiano cosa ti aspetti.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Nonostante i passi da gigante che hai fatto negli ultimi mesi Sagittario, potrebbe crearsi un crollo quando inizi a dubitare sulla tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi. Potrebbe essersi verificato un arretramento sconfortante e inaspettato, ma non hai mai lasciato che questo genere di cose ti fermasse prima. Non cadere in questa trappola ora. Preparati, rivaluta i tuoi metodi e rimettiti in pista.

Oroscopo del giorno 5 Agosto 2018 Domenica: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Le partenze potrebbero dover essere rimandate a causa di sviluppi inaspettati che ti tengono dove sei, Toro. Potresti essere preoccupato per le conseguenze, ma non sprecare le tue energie. Sarai in grado di compiere il viaggio necessario e realizzare qualsiasi cosa tu speri di fare, non solo oggi. L’unico modo produttivo per affrontare questa situazione è continuare a muoversi.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Un ritardo temporaneo nel ricevere alcuni fondi attesi potrebbe costringerti a posticipare un acquisto tanto necessario, Vergine. Non impazzire per questo. Non ne vale la pena Il ritardo è scoraggiante, ma non è una cancellazione. I tuoi soldi arriveranno e sarai in grado di portare avanti i tuoi piani. Nel frattempo, tieniti occupato. Tieni duro.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Stai aspettando alcune notizie importanti, Capricorno? Possono essere coinvolte importanti questioni di carriera. Questa non è una buona giornata per sedersi in attesa. La tua chiamata arriverà probabilmente tardi, quando meno te lo aspetti. Accendi la segreteria telefonica, vestiti, esci e fai qualcos’altro per un pò. Altrimenti potresti impazzire nell’attesa!

Oroscopo del giorno 5 Agosto 2018 Domenica: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentirti particolarmente solo e oberato di lavoro oggi Gemelli, e quindi bramare la compagnia del tuo partner. Ma le responsabilità che coinvolgono entrambi potrebbero tenervi lontani. Questo potrebbe essere più che frustrante e potrebbe renderti cupo. Non lasciare che questo accada. Concentrati sul tuo lavoro e finisci prima questa sera. Vedrai il tuo partner dopo.



BILANCIA ⭐⭐ TOP: Alcuni visitatori della tua casa, forse i tuoi genitori, potrebbero essere troppo espliciti nella valutazione di come stai gestendo una situazione, Bilancia. Sei particolarmente sensibile oggi e molto meno tollerante alle critiche del solito. Non scatenarti. Causare una spaccatura non risolverà nulla. Cambia argomento e intraprendi qualsiasi azione che ritieni migliore.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Questo non è un buon giorno per viaggiare Acquario, soprattutto in aereo. Lunghe code allo sportello, ritardi infiniti e bagagli persi potrebbero essere il risultato. Questo potrebbe non essere un buon giorno per pianificare un viaggio, anche se puoi considerare le tue opzioni. Se devi volare oggi, vai presto all’aeroporto, viaggia leggero e prendi qualcosa di bello da leggere. Renderà il tutto più sopportabile

Oroscopo del giorno 5 Agosto 2018 Domenica: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Oggi possono verificarsi sconvolgimenti in casa, Cancro. Tu e altri membri della tua famiglia siete nervosi e rischiate di scattare alla minima provocazione. Qualcuno potrebbe essere turbato da un problema e andare via. Non ti preoccupare Alla fine della giornata tutti dovrebbero vedere gli eventi nella giusta prospettiva e essere di nuovo tutti amici. Tieni duro.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Fai attenzione agli sforzi creativi che coinvolgono la tecnologia moderna, come il computer, la registrazione o i film. Ognuno ha un’idea diversa di come devono essere gestite le cose. Se questo è il tuo progetto, assicurati che tutti sappiano che sei il capo. Se hai dei partner, discuti della situazione razionalmente con loro. Non sabotare la tua impresa a causa di disaccordi. Parla.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Un amico o un collega coinvolto in un progetto con te potrebbe essere in qualche modo inibito dalla mancanza di denaro, Pesci. Ciò potrebbe comportare qualche aggiustamento inaspettato da parte tua, magari trovare qualcun altro da assumere temporaneamente. È un dolore, ma tu e i tuoi colleghi riuscirete nell’obiettivo. Trova un modo per aggirare la situazione.

Buone stelle a tutti!