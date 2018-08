Collezione Swimwear 2019 Luli Fama alla Miami Swimwear Week

Alla MSW Wapissima, la Collezione Swimwear 2019 Luli Fama

Stile latino e ispirazioni spagnole per la collezione beachwear del brand cubano

Presentata in occasione della Miami Swimwear Week, la collezione swimwear 2019 Luli Fama, ha mostrato uno spettacolo divertente introdotto da un flamenco andaluso, per entrare direttamente nello spirito dei nuovi look.

Ispirata al sud della Spagna, la collezione Wapisima (che significa “bello” in spagnolo) ha esplorato il magico mix di colori e suoni che si trovano in quella pittoresca regione.

Con la loro undicesima sfilata consecutiva durante la settimana della moda mare di Miami, la coppia cubana alla guida del marchio ha messo in mostra una varietà di look audaci, brillanti, e innegabilmente femminili.

Riconosciuto in tutto il mondo per le stampe accattivanti e le silhouette uniche, Luli Fama ha portato in passerella una serie di pezzi dalle caleidoscopiche tonalità pop. Sui capi prevalgono i toni del rosso, del giallo, del turchese e del rosa, ben evidenziati in una tavolozza di colori vibrante, ricca e vivace. Una serie di bellissime stampe astratte si alterna a pois, righe sofisticate, pezzi monocolor e a un mix di meravigliosi disegni floreali.

La Collezione Swimwear 2019 Luli Fama è composta da una varietà di silhouette incredibilmente sexy, con dettagli romantici. Troviamo infatti reggiseni con ferretti, fascie e bustini con una prevalenza di scollature profonde, sgambature molto alte per una seduzione ai massimi livelli.

Per la sera una serie di capi resort

Una linea di modelli chic, prêt-à-porter realizzati con materiali impalbabili e raffinati: seta leggera, cotone e voile. Sono pensati per essere indossati sia come copricostumi che come capi informali sia da giorno che da sera. Maxi abiti e i mini abiti a campana sono abbinati a top crop senza spalline. E ancora, pantaloni a gamba larga e pagliaccetti smanicati.



La gamma degli accessori vede ai piedi della donna Luli Fama zeppe in corda intrecciata e sandali piatti impreziositi da pietre dure colorati fornite da Ipanema. Ventagli, cappelli e fiori nei capelli completano gli outfit.