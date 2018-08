Oroscopo del giorno 6 Agosto 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 6 Agosto 2018 Lunedì: è il segno dello Scorpione il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 6 Agosto 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti avere difficoltà a esprimere le tue opinioni agli altri, Ariete. Per alcuni, le tue idee potrebbero sembrare troppo egocentriche. Per altri, le tue opinioni sono insensibili alla situazione. Fai del tuo meglio per capire quello che gli altri ti stanno dicendo. Non sorprenderti se non ricevi i complimenti che ti senti di meritare. Questo è un giorno per te per osservare, ascoltare e imparare.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sii appassionato di ciò che ami di più, Leone. Invece di provare e assaggiare ogni tipo di cibo al tavolo del buffet, scegli uno o due tra i piatti che ti piacciono di più e assaporali con grande piacere. Sentiti libero di prenderne anche un po’ per dopo. Non permettere a nessuno di influenzarti nelle tue scelte portandoti a mangiare qualcosa che non ti piace. Sei l’unico che sa di cosa hai bisogno veramente!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentirti piuttosto ansioso oggi, Sagittario. Forse hai un appuntamento importante e continui a pensare a come fare la migliore impressione. Ricorda che più continuerai a pensarci sopra, e più otterrai l’effetto contrario. La cosa più importante è essere se stessi e avere fiducia nelle proprie capacità. Rilassati. Cerca di non essere troppo preso dai tuoi timori.

Oroscopo del giorno 6 Agosto 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Le oscillazioni emotive che potresti provare oggi potrebbero mettere un freno al tuo mondo fantastico, Toro. Ricorda che tocca a te coltivare i tuoi sogni. Cerca di non lasciare che la marea emotive del giorno influenzi la tua strategia a lungo periodo che avevi ipotizzato per realizzare i tuoi obiettivi principali e a te più cari. Trascorri del tempo da solo se questo ti fa sentire meglio. Non arrenderti.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentirti come un disco rovinato, Vergine. Sei stato graffiato e maltrattato, e ora continui a ripetere la stessa cosa più e più volte finché non riuscirai a trovare un nuovo punto di riferimento. Questo non è il tuo modo di fare, quindi non preoccuparti se chi ti sta intorno lamenterà che stai andando e portando gli altri oltre il limite. Questa potrebbe essere un passo necessario per superare questa stasi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Potrebbe essere uno di quei giorni in cui ti senti come se non riuscissi a combinare nulla di buono, Capricorno. Nel tentativo di calmare le altre persone, potresti pensare di dover apportare alcuni cambiamenti al tuo modo di fare, ma questi cambiamenti ti fanno sentire a disagio. Questa sensazione spiacevole potrebbe trasformarsi in nervosismo, irrequietezza e, alla fine, in rabbia. Non metterti nei panni di chi è obbligato a compiere qualsiasi sacrificio!

Oroscopo del giorno 6 Agosto 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Le persone intorno a te sono suscettibili e spesso anche permalose, Gemelli. Quindi fai attenzione a come interagisci con loro. Scoprirai che possono vedere oltre ogni tipo di facciata e individuare facilmente le note stonate delle tue parole. Cerca di essere onesto in quello che dici, indipendentemente da come pensi che le tue parole verranno recepite. Questo sarà il miglior approccio ad una certa situazione spinosa, specialmente perché la verità emergerà indipendentemente da ogni cosa.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: Ci potrebbero essere alcune forze impegnate a mettere in discussione i tuoi sogni più cari, Bilancia. Stai attento a confrontarti con qualcuno che vuole mettere in crisi i tuoi ideali. Potresti finire per sentirti come un pallone bucato che si sta lentamente sgonfiando. Fai tutto il possibile per evitare l’aggressività al lavoro. Non permettere agli altri di farti innervosire.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentire il bisogno di aggiungere un po’ di fantasia alla tua routine quotidiana oggi, Acquario. Hai in mente qualcuno che ti piacerebbe che la freccia di Cupido colpisse? Beh, non fare affidamento su un cherubino per fare quello che dovresti fare tu! Esci e preparati mentalmente in modo che quando incontrerai la persona che ti interessa saprai come agire. Cerca inoltre di mantenere ogni discorso leggero e allegro.

Oroscopo del giorno 6 Agosto 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Oggi possono verificarsi sconvolgimenti in casa, Cancro. Tu e altri membri della tua famiglia siete nervosi e rischiate di scattare alla minima provocazione. Qualcuno potrebbe essere turbato da un problema e andare via. Non ti preoccupare Alla fine della giornata tutti dovrebbero vedere gli eventi nella giusta prospettiva e essere di nuovo tutti amici. Tieni duro.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei in una posizione unica per comprendere tutti gli aspetti di un problema, Scorpione. E, se da un lato questo è un enorme vantaggio su coloro che hanno ancora la testa bloccata sotto la sabbia, dall’altro questa conoscenza ti dà anche una maggiore responsabilità verso gli altri. Tu intuitivamente sai cosa è meglio fare, e ora devi trovare un modo per portare gli altri verso la soluzione e aiutarli a vedere il tutto dal tuo punto di vista.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo senso psichico tende ad essere acuto mentre ti si riempie la mente di fantasiosi scenari, Pesci. Queste immagini nella tua testa non sono perà così inverosimili come potresti pensare. Oggi sarebbe un buon giorno per ascoltare la tua guida interiore – l’aspetto di te stesso che è indirizzato all’ascolto di messaggi importanti e sottili. Non tutti possono sentirli, ma sono fondamentali per dare sfogo alla tua creatività!

Buone stelle a tutti!