Oroscopo del giorno 7 Agosto 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 7 Agosto 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Esamina la tua giornata mentre guardi il tramonto e osserva le nuvole che virano dal bianco al viola, Ariete. Assicurati che la tua testa sia in sintonia con il tuo cuore. Pensa alle emozioni vissute nella giornata e al modo in cui hanno influenzato le tue azioni. Determina se le tue azioni sono state il risultato della tua mente razionale o derivate dagli stati d’animo del momento.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo è uno di quei giorni in cui sarai più capace di trattenere la tua ggressività e pensare razionalmente, Leone. La tua natura amante della libertà non è costruita per affrontare pesanti bagagli emotivi e il caos, quindi non gettarti a capofitto nell’avventura. Cerca di essere particolarmente cauto nei confronti di coloro che sembrano avere un problema e si aspettano che tu lo risolva.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Fai attenzione a non esagerare oggi, Sagittario. Tanta sarà la voglia di voler raggiungere a tutti i costi i tuoi obiettivi che supererai il limite fisico e psichico. Sentiti però libero di esprimere la tua esuberanza e lascia che il tuo entusiasmo risplenda in qualunque cosa tu faccia. Allo stesso tempo, trovati un momento di calma e tranquillità all’insegna del relax.

Oroscopo del giorno 7 Agosto 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: La tua mente ronza come un’ape, Toro. Sei incline a scoprire che c’è ben poco che puoi fare per rallentare questo vorticare di pensieri e preoccupazioni. Assicurati invece di non diventare una vittima dei tuoi pensieri perdendo il controllo sulle tue azioni. Segui il tuo istinto invece che continuare a rimuginare sopra le cose!

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Preparati a una sorpresa oggi, Vergine. Forse verrà da qualcun altro o forse verrà da te stesso. Ad ogni modo, la serata sarà all’insegna dell’amore e del divertimento. Spazza via ogni atteggiamento letargico e divertiti. Questo è il tuo momento di giocare, quindi metti da parte il lavoro e le preccupazioni e lasciati andare alle emozioni e alla voglia di ridere.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi sarà una giornata splendida sotto tutti i punti di vista, Capricorno. Potresti però incontrare qualcuno che, magari senza volerlo, potrebbi ferirti con una frase o una sua azione. Affronta subito questo problema invece di farti rovinare il resto della giornata. Con un pizzico di diplomazia e di attenzione alle parole l’inconveniete si risolverà facilmente riportando buonumore e allegria.

Oroscopo del giorno 7 Agosto 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: La mattinata non sarà il tuo momento migliore, i Gemelli. Non sarai completamente sveglio e pimpante fino al primo pomeriggio. Cerca però di non bruciare gli eventi della mattinata, in quanto si possono rivelare positivi e utili in futuro. Sorprenderai chi ti sta intorno con un atteggiamento ottimista e una soluzione per ogni problema che ti si presenterà davanti.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le cose sembrano andar bene per te sotto molti aspetti, Bilancia. Il tuo pensiero è chiaro, le tue emozioni sono sotto controllo e i pezzi del puzzle si adattano bene al loro posto. Questo è il tuo momento per approfittare del benessere che ti circonda e, con un pizzico di fortuna, trasformare il tutto in qualcosa di veramente importante. Hai il potere di far accadere qualsiasi cosa, specialmente ora.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Non sorprenderti se salti dal letto con una nuova ispirazione che non c’era la notte prima, Acquario. Lascia decantare un attimo la tua idea prima di affrontare il mondo e cercare di metterla in pratica. È probabile che questo lampo di genio si concretizzi rapidamente e inaspettatamente, ma non considerarlo un qualcosa su cui pianificare un progetto di lungo periodo.

Oroscopo del giorno 7 Agosto 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Il tuo mondo potrebbe sembrare piuttosto rigido stamattina, Cancro, ma la buona notizia è che le difficoltà tendono a svanire col progredire della giornata. Non dare per scontato che le opinioni siano scolpite nella pietra. Le cose possono cambiare in un istante. Tutto ciò che un momento si presenta in una certa maniera, più probabilmente si manifesterà in modo completamente diverso più tardi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Il tuo motore potrebbe scoppiare questa mattina mentre i tuoi ingranaggi iniziano a girare, Scorpione. Potrebbe essere che stai elaborando qualcosa di importante nella tua mente. La risposta che cerchi sarà probabilmente diversa da quello che incontrerai. Ma, verso la fine della giornata, tutto ti sarà chiaro e avrai sotto il naso tutte le risposte di cui hai bisogno.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: A volte le tue emozioni superano i tuoi pensieri razionali, Pesci, e finisci per agire d’impulso. Oggi scoprirai che testa e cuore sono allineati su questioni significative e che stanno lavorando bene insieme. Lascia le cose come stanno e cerca di non sbilanciare questo equilibrio puntando troppo sulla razionalità.

Buone stelle a tutti!