Oroscopo del giorno 8 Agosto 2018 Mercoledì: è il segno del Cancro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 8 Agosto 2018 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Se sei single, potresti provare un’attrazione molto potente per una persona a te inusuale e forse un po’ bizzarra, Ariete. Se hai già una relazione, potresti intravedere un lato stupido e piuttosto folle della persona amata e che non hai mai visto prima. Questo potrebbe essere per te un po’ sconcertante ma anche essere divertente. Questo fa parte del fascino dell’amore, una materia che non si finisce mai di imparare.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Caro Leone, chi è l’intrigante nuovo vicino/ nuova vicina di casa? Che cosa ha di così speciale che ti impedisce di smetterla di porti domande su di lui/lei? Smettila di ossessionarti. Prendi il coraggio, vai e presentati. Forse troverai questa persona simpatica, o forse no, ma chi non risica, non rosica.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Oggi sei un’anima avventurosa, Sagittario. Stai pensando a un piccolo scherzo? Hai intenzione di proporre al tuo partner di scappare dalla città per un giorno lasciandoti alle spalle il lavoro, i problemi e tutte le questioni in sospeso? Sei in un periodo di noia, e se decidi di farlo, assicurati che tutti conoscano la situazione che stai vivendo. Nessuno potrà biasimarti.

Oroscopo del giorno 8 Agosto 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Stai cercando un nuovo lavoro, Toro? In tal caso, potresti ricevere un’opportunità da una fonte inaspettata, forse in occasione di un incontro sociale. Questo potrebbe rivelarsi un lavoro in un campo nuovo e per te inusuale. In un modo o nell’altro, per quanto strano possa sembrare, vale la pena di prendere questa offerta in considerazione. Guarda perà tutti i dettagli e cerca di ottenere il massimo di informazioni possibile a riguardo prima di prendere una decisione.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Una lettera inaspettata potrebbe arrivare oggi, Vergine. Potrebbe contenere un assegno, o forse potrebbe essere un pacco regalo, un buono sconto o un’offerta di lavoro. Questa potrebbe essere una piacevole sorpresa che arriva in un momento in cui ne hai davvero bisogno. Potresti anche ricevere una comunicazione relativa a una nuova attività lavorativa da intraprendere nel tuo ufficio, ma non dovrai preoccuparti del tempo necessario a completarla. Sarai in grado di portarla a termine in modo rapido ed efficiente e potrebbe portare a avanzamenti di carriera.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Una comunicazione inaspettata potrebbe arrivarti oggi da qualcuno legato alla tua attività professionale, Capricorno. Questa è una buona notizia, ma potrebbe sembrarti così strana e fuori contesto che potresti perderci un sacco di tempo per cercare di dare un senso alla cosa. Non temere! Hai lavorato duro e meritato tutto ciò che ti viene improvvisamente incontro. Considerala come una ricompensa karmica e festeggia!

Oroscopo del giorno 8 Agosto 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Se sei single, Gemelli, l’amore può spuntare dal nulla oggi. L’anima gemella potrebbe stare in piedi dietro di te in fila al negozio o seduta al tavolino del bar accanto al tuo. In ogni caso, non essere troppo prudente. Cerca di agire, con circospezione, ma senza lasciarti prendere dall’insicurezza e scappare prima di aver conosciuto chi hai incontrato.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Se sei un artista o uno studioso, Bilancia, un’improvvisa ispirazione potrebbe farti iniziare o dare la svolta a un progetto che significa molto per te. Alcuni amici o membri del tuo team potrebbero darti una mano con informazioni utili. La tua mente sarà in grado di produrre nuove idee per tutto il giorno. Una volta terminata la giornata lavorativa, fai una passeggiata e schiarisciti la mente. Non lasciare che lo stress ti renda difficile dormire stanotte.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: La possibilità improssiva di viaggiare in un posto lontano, forse gratuitamente, potrebbe arrivarti oggi, l’Acquario. Potresti essere coinvolta un gruppo, forse uno collegato alla tua infanzia. Nel caso tu sia legato al mondo dell’insegnamento, potresti avere la possibilità di tenere una conferenza in un luogo intrigante e che non hai mai visto prima. Non aver timore, fai le valigie, parti e buon Divertimento!

Oroscopo del giorno 8 Agosto 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Alcuni ospiti inaspettati ma molto graditi potrebbero arrivare a casa tua, Cancro. Potrebbero portare alcune persone che non conosci ma con le quali sarà facile trovare la giusta sintonia. Aspettati notizie interessanti, informazioni affascinanti e un sacco di risate. La giornata trascorrerà all’insegna del divertimento e del buonumore. Goditela!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: La meditazione, i sogni o le visioni potrebbero portare a intuizioni incredibili, Scorpione. Inizialmenti potresti trovare tutto quanto troppo bizzarro per crederci, ma poi… Annotati queste rivelazioni, perché potrebbero rivelarsi utili in futuro e darti ispirazione per convolgere altri nei tuoi progetti.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Potresti fare nella notte un sogno bizzarro, Pesci. Potrebbe anche essere così folle da farti ridere solo ripensandoci. Non accantonare questa rivelazione. Sciocco o no, questo sogno sta cercando di dirti qualcosa. Scrivine la dinamica e analizzane la simbologia, potrebbe essere portatore di cose liete o denaro.

Buone stelle a tutti!