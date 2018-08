Oroscopo del giorno 9 Agosto 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 9 Agosto 2018 Giovedì: è il segno dei Gemelli il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 9 Agosto 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Potrebbe essere una giornata impegnativa, Ariete. Potresti ricevere una telefonata con notizie per te sconcertanti, che ti faranno arrabbiare o turbare. Potresti essere tentato di prendertela con chi ti sta telefonando, ma non farlo. Lui/lei è solo un messaggero. Un breve spostamento in macchina potrebbe farti perdere molto tempo nel traffico. Se devi uscire oggi, potresti raggiungere la tua destinazione più velocemente camminando.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo livello di emotività è alto e piccole discussioni potrebbero trasformarsi in litigi con le persone che ti stanno intorno, Leone. Cerca di starne fuori. Non ti servirà a niente farti coinvolgere, anzi! Esprimi le tue opinioni solo dopo che gli animi si saranno raffreddati. Ti potrebbe anche capitare di voler dare una spinta finale verso il raggiungimento di un obiettivo, ma forze al di là del tuo controllo potrebbero bloccarti. Cerca di non perdere la pazienza.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: La frustrazione derivante dall’incapacità di mettere in atto i tuoi piani potrebbe portarti ad avere i nervi a fior di pelle oggi, Sagittario. Potresti essere tentato di litigare con tutto e con tutti. Cerca di trovare il modo di scaricare la tua frustrazione. C’è anche il pericolo che tu possa intraprendere azioni impulsive e peggiorare le cose. Fermati e pensa prima di agire o tutti gli sforzi fatti finora potrebbero andare sprecati.

Oroscopo del giorno 9 Agosto 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti svegliarti nervoso senza ragione alcuna, Toro. In questo caso fermati ad analizzare te stesso per comprendere la fonte della tua rabbia e il modo migliore per superarla. Nella giornata alcune notizie allarmanti su spese impreviste risulteranno probabilmente prive di fondamento, quindi cerca di stare tranquillo senza lasciarti prendere dallo stress.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: La pressione per portare finalmente a conclusione progetti iniziati da tempo e iniziarne dei nuovi, potrebbe mantenere altissimo il livello di stress, Vergine. È quindi possibile incappare in litigi e discussioni coi colleghi di lavor. Meglio concentrarsi sui compiti e attività a portata di mano, ignorando il resto e eventuali discussioni che ti sorgono intorno. Con calma e sangue freddo tornerà il buon umore e anche i colleghi agitati si calmeranno.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Superlavoro, stress e nervosismi accumulati da tempo potrebbero causare mal di testa ed emicranie oggi, Capricorno. Potrebbe essere una buona idea iniziare la giornata con una bella camminata e concentrarsi solo sulle attività più urgenti. Non preoccuparti se devi lasciare qualche compito agli altri. Evita ogni tipo di discussione con i colleghi, anche quelle per le cose più banali. Questo andrebbe a peggiorare una giornata non proprio al TOP.

Oroscopo del giorno 9 Agosto 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Una splendida giornata, ma il tuo partner o un collega potrebbe essere irritabile oggi, Gemelli, e la cosa potrebbe darti fastidio. Ricorda che l’umore di questa persona probabilmente non dipende dalle tue azioni o da cose che hai fatto o detto. Allontanati fino a quando le acque non si saranno calmate. Non è un buon giorno per intavolare discussioni chiarificatrici, aspetta fino a domani.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Se sei coinvolto in una attività di gruppo, preparati a dover affrontare discussioni e litigi, Bilancia. Tutto questo però si rivelerà controproducente e inutile. Forse è meglio cercare di starne fuori. In serta cerca di scaricare le eventuali tensioni e i nervosismi accumulati con una bella camminata, il benessere psicofisico ne trarrà sicuramente giovamento.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente ti sentirai particolarmente energico, ma parecchio svogliato, l’Acquario. E dato che questa situazione potrebbe portarti a scaricare alcuni nervosismi sugli amici, sui figli o su chi ti è vicino è meglio prendere in considerazione di intraprendere attività come il jogging, lo yoga o l’aerobica. In questo modo le endorfine ti aiuteranno a ritrovare la calma e la serenità interiore.

Oroscopo del giorno 9 Agosto 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Troppe attività non concluse potrebbero metterti particolarmente in ansia, Cancro, creando stress e tensioni. Calmati e non farti prendere dal panico. Probabilmente sei emotivamente più sensibile del solito, e quindi potresti anche raccogliere nervosismi e tensioni da chi ti circonda. Prenditi un giorno di libertà e vai a fare una passeggiata. Questo dovrebbe schiarirti le idee e rendere le cose più facili.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: La voglia di scaricare tensioni potrebbe tentarti a riversare il tutto nello shopping sfrenato e in una serie di spese inutili, Scorpione. Potresti esagerare con acquisti alimentari o di bevande dettati dall’impulso di accumulare scorte. Concediti qualche vizio, ma non esagerare. Non ha senso rischiare poi di dover buttare cose andate a male o ritrovarti a non sapere dove riporre gli acquisti. Sfogati invece con un po’ di esercizio fisico o con attività creative.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Un conflitto tra carriera e obblighi domestici potrebbe sorgere oggi, Pesci. Potresti sentirti impotente, quindi ti potresti sentire irritabile. Cerca di ragionare con calma e troverai sicuramente una soluzione al tuo enigma. Evita ogni discussioni con chi ti circonda, è meglio scaricare le tensioni con una serata in discoteca o in palestra.

Buone stelle a tutti!