Oroscopo del giorno 10 Agosto 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 10 Agosto 2018 Venerdì: è il segno del Toro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 10 Agosto 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Una buona giornata potrebbe essere rovinata da pesanti discussioni all’interno del tuo gruppo di lavoro, Ariete. È meglio starne fuori. Un amico potrebbe avere problemi e venire da te per avere consigli e aiuto. Non somatizzare le sue problematiche. Questa sarà una giornata molto produttiva se saprai concentrarti sulle tue attività e i tuoi progetti.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Qualcuno che ti interessa potrebbe sembrare interessato a qualcun altro, Leone. Questa tua sensazione risveglia le tue insicurezze e causare un po’ di gelosia. Non perderci troppo tempo, tutto potrebbe non essere come ti appare. Più inviti in contemporanea a vari eventi serali potrebbero costringerti a fare una scelta scomoda. Lasciati guidare dal tuo istinto e non dalla ragione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Alcuni importanti progetti, che potrebbero comportare una vacanza o un periodo di studio, potrebbero essere temporaneamente bloccati da circostanze al di fuori della tua volontà, Sagittario. Questo potrebbe farti arrabbiare e potrebbe anche mettere a dura prova i tuoi nervi. Cerca di non scaricare le tue frustrazioni sugli altri. Sarebbe più produttivo e impegnativo cercare soluzioni alternative e vedrai che tutto si risolverà al meglio.

Oroscopo del giorno 10 Agosto 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: I cambiamenti che si verificano in casa potrebbero causare piccoli nervosismi in famiglia, Toro. Se stai traslocando o ristrutturando casa o più semplicemente ripulendo la tua abitazione, cerca di portare a termine la cosa il più rapidamente possibile. Una volta fatto, gli animi si placheranno e tutto andrà ottimamente.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Qualcuno ti sta nascondendo qualcosa, Vergine. Ma questa scoperta ti crea fastidi. Il tuo intuito però ti aiuterà a capire chi è la persona che non vuole condividere con te la questione. Cerca di farla aprire senza esercitare troppa pressione. Il lavoro accumulato e le attività non completate oggi diventeranno particolarmente fastidiose. Non farti prendere dall’ansia, limitati alle cose veramente importanti e lascia perdere il resto. In serata relax con un film divertente.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Una lettera o una telefonata potrebbe arrivare oggi portando notizie di spese impreviste, Capricorno. Non lasciarti prendere dallo sconforto, potrebbe benissimo trattarsi solo di un errore. Mantenere la calma e indagare a fondo sulla questione potrebbe risolvere il tutto senza danni. Un po’ di attività fisica aiuterà a riportare il benessere.

Oroscopo del giorno 10 Agosto 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: I problemi di comunicazione con qualcuno lontano potrebbero portare a incomprensioni con conseguenti discussioni e litigi, Gemelli. Cerca di raddrizzare il tutto con una telefonata o una visita chiarifficatrice. Un viaggio in macchina potrebbe essere fonte di stress causa strade bloccate e traffico intenso. Una tranquilla camminata al chiaro di luna calmerà l’animo e consentirà di scaricare ogni nervosismo accumulato in giornata.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Circostanze fuori dal tuo controllo potrebbero ostacolare la tua partecipazione a un evento di gruppo, Bilancia. Ciò potrebbe essere deludente per te e per gli altri, Bilancia. È meglio dedicarsi a qualcosa d’altro. È probabile che un tuo progetto necessiti di tempo e attenzione, e questo potrebbe rivelarsi una sfida che ti terrà impegnato per ore. In serata blocca ogni attività e concediti una cena al ristorante.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: La gelosia potrebbe crearti problemi oggi, Acquario. La gelosia è spesso infondata, quindi evitala parlando e chiarendo le incomprensioni con il partner. Questo è il momento di fare uno sforzo per trasformare uno svantaggio in un vantaggio. Una riconciliazione appassionata si trasformerebbe in un legame solido e duraturo.

Oroscopo del giorno 10 Agosto 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo talento da psicologo potrebbe essere messo a dura prova oggi, Cancro. Amici e colleghi potrebbero non rispondere positivamente alle tue rassicurazioni e sarà necessario un grosso sforzo per tranquillizzarli. Usa la tua intuizione per trovare il modo migliore per disinnescare situazioni imbarazzanti. Qualche piccola preoccupazione sul fronte finanziario, ma il tuo senso per gli affari dovrebbe mettere le cose a posto. Esci e goditi la serata.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Una persona che ha bisogno di una certa comprensione potrebbe venire a trovarti, Scorpione. Potrebbe aver bisogno di un consiglio su alcuni problemi, ma potrebbe anche portarti informazioni a te preziose. Queste informazioni potrebbero scatenare il tuo intuito e fornirti idee a un progetto o a una attività bloccati da tempo.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: La tensione nervosa potrebbe causare un malessere temporaneo che mantiene il tuo livello energetico molto basso oggi, Pesci. Ma ci sono cose da fare, quindi è necessario fare uno sforzo nonostante le forze vengano a mancare. Cerca di non sovraccaricarti per e limitati all’essenziale. In serata concediti un bagno rilassante e vai a presto a dormire.

Buone stelle a tutti!