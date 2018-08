Oroscopo del giorno 11 Agosto 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 11 Agosto 2018 Sabato: è il segno dell’Ariete il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 11 Agosto 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi la tua intuizione è ai massimi storici, Ariete. Dovresti trovare più facile del solito sintonizzarti con i pensieri e i sentimenti degli altri. Potrebbe essere una buona idea controllare le tue reazioni senza dire agli altri cosa stai pensando. Anche la tua immaginazione e le tue capacità creative oggi sono ai massimi livelli e otterrai ottimi risultati in qualsiasi attività tu ti voglia cimentare.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Un sogno intenso e emotivo potrebbe farte risvegliare con la strana sensazione di aver vissuto un fatto reale, Leone. Cerca di ricordarlo perchè potrebbe essere di suggerimento in un momento futuro. Gli sforzi fatti per superare ostacoli e avanzare nel campo degli affari potrebbero finalmente essere ripagati. La notizia giungerà talmente inattesa che potresti ritrovarti a chiederti se è davvero reale o uno scherzo. Sfrutta al massimo le nuove entrate e non aver paura di affrontare un nuovo investimento.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Le antiche tradizioni sociali potrebbero avere un peso forte oggi, Sagittario. Un evento riguardante la tua famiglia, una nascita, un matrimonio o qualcosa d’altro, potrebbero commuoverti facilmente. Attenzione alla troppa emotività, mantenere le apparenze e trattenere i propri sentimenti potrebbe essere più importante del solito oggi.

Oroscopo del giorno 11 Agosto 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi una profonda preoccupazione per i sentimenti altrui potrebbe farti ascoltare con comprensione tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, Toro. È più importante ascoltare che parlare ora, anche se la tua praticità ti porterebbe ad esprimere il tuo parere e agire istantaneamente. Sul fronte investimenti tutto funziona senza intoppi, portandoti molte soddisfazioni.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Una discussione con il partner potrebbero farti piangere, Vergine. Hai superato alcune difficoltà e probabilmente hai raggiunto una nuovo livello di relazione più profondo e destinato a durare. Anche alcune amicizie iniziata recentemente sono destinate a diventare forti e durature. E anche se la tua inclinazione di base sarà quella di controllare i sentimenti, non devi aver timore di mostrarli.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Di solito attribuisci molta importanza all’autocontrollo, Capricorno. Oggi questa abilità ti tornerà utile quando riceverai alcune notizie meravigliose che in altre occasioni potrebbero farti piangere. Il tuo duro lavoro e la dedizione alla carriera stanno dando i loro frutti. Potrebbero arrivare avanzamenti professionali e riconoscimenti economici.

Oroscopo del giorno 11 Agosto 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti completare un progetto difficile importante per la tua carriera. Potrebbero quindi seguire riconoscimenti econimici e una promozione, cosa che ti renderebbe molto felice. In ogni caso è meglio staccare e prendersi una meritata vacanza, il superlavoro potrebbe essere controproducente nei mesi successivi.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: Oggi puoi sentire il bisogno di dedicarti ai lavori domestici, Bilancia. Forse aspetti visite o semplicemente vuoi rendere più bello il tuo nido. Non esagerare e cerca di non voler strafare finendo tutto in un giorno. Aspettati piccoli intoppi che richiedono l’aiuto di altri, i quali potrebbero non essere disponibili nell’immediato.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Aspettati ottime notizie in campo finanziario, forse anche un avanzamento professionale, Acquario. Un amico/amica potrebbe essere in crisi amorosa e volere il tuo sostegno. La tua migliore linea d’azione è quella di ascoltare piuttosto che offrire consigli. Potrebbe essere necessario cercare di controllare la tua indole, la situazione potrebbe andare oltre ogni razionalità.

Oroscopo del giorno 11 Agosto 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Un evento sociale tanto atteso, forse un matrimonio o un battesimo, potrebbe farti commuovere fino alle lacrime, Cancro. Poiché sei una persona a cui non piace mostrare i tuoi sentimenti, potresti essere costretto ad isolarti non è passato il momento emotivo. In fin dei conti oggi è un giorno molto felice per te, e la tua soddisfazione potrebbe sembrare troppo bella per essere vera. Rilassati e divertiti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Alcune rivelazioni del partner potrebbero rendere meravigliosa la tua relazione. Forse hai in comune con lui/lei più cose di quanto pensavi e le tue paure e insicurezze si dimostrano infondate. Di conseguenza, potreste gettare le basi per un legame soldio e duraturo. Goditi i sentimenti positivi che ti vengono incontro e trascorri una splendida giornata.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Eventi felici che coinvolgono un familiare potrebbero emozionarti, Pesci. Nell’aria c’è un matrimonio o una nascita. I tuoi progetti, in particolare quelli con altre persone, potrebbero procedere bene nonostante le difficoltà che hai dovuto superare. I risultati potrebbero finalmente essere quelli inseguivi da mesi e che speravi di ottenere da lungo tempo.

Buone stelle a tutti!