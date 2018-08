Oroscopo del giorno 14 Agosto 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 14 Agosto 2018 Martedì: è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 14 Agosto 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: I cambiamenti che hai scelto di fare sono corretti, Ariete. In più le idee altrui potrebbero far esplodere la tua vena creativà. I tuoi interessi intellettuali o artistici potrebbero assumere una nuova dimensione, espandere i tuoi orizzonti e aprirti nuove opportunità. Potresti predere in considerazione un viaggio di studio, per approfondire alcuni temi che ti stanno a cuore, o più semplicemente iscriverti a un corso di formazione.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti svegliarti sentendo in grado di smuovere le montagne, Leone. E questo potrebbe essere esattamente ciò che ti sei prefisso di fare, in senso figurato. Oggi disponi di grande energia fisica, entusiasmo e fiducia in te stesss. I progetti che hai in sispeso potrebbero richiedere molto tempo. Se stai allenando o aiutando gli altri, tuttavia, evita la tentazione di prendere in carico il progetto come se fosse tuo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Il successo continuo e una buona dose di fortuna dovrebbero farti sentire carico per proseguire con i piani e le tue idee, Sagittario. Il tuo livello di energia e di entusiasmo sono alti, e probabilmente stai pensando di ampliare i tuoi orizzonti, magari attraverso viaggi o corsi di formazione. Pianifica attentamente e fai attenzione a non muoverti prima che sia il momento giusto.

Oroscopo del giorno 14 Agosto 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Una somma di denaro inaspettata potrebbe arrivare, Toro. Questo potrebbe essere un bonus, una gratifica o persino un regalo. Potresti investirla per apportare modifiche a casa tua, riparazioni, tinteggiatura o una piccola ristrutturazione. Avrai anche l’energia e l’entusiasmo per metterti al lavoro in prima persona.

VERGINE ⭐⭐⭐TOP: Oggi puoi riprendere quella gioia nella vita che avevi da adolescente, Vergine. Nonostante la tua natura seriosa potresti trovare la cosa molto divertente e spensierata e le tue relazioni con gli altri ne trarranno giovamento. Potrebbero non esserci motivi reali, ma è ottima cosa assaporare questo momento.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Non essere sorpreso se oggi ti arrabbierai senza motivo apparente, Capricorno. Probabilmente questa rabbia deriva da una situazione che non è stata risolta molto tempo fa. Qualche persona o un evento ha risvegliato vecchi traumi dentro di te? Cerca di passarci sopra, rivangare il passato non serve. Dimenticare antichi rancori può solo spianarti la strada verso emozioni positive.

Oroscopo del giorno 14 Agosto 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Potrebbero verificarsi alcuni grandi cambiamenti nella tua comunità, Gemelli. E, per la maggior parte, sono positivi. Le notizie dovrebbero diffondersi ampiamente e potreste sentirne parlareovunque, sia dai giornali locali, che dai vicini o dalle conversazioni in strada. Il livello di eccitazione nel tuo quartiere è probabilmente alto e potresti farti coinvolgere. Preparati ad alcune sorprese.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: I progetti che coinvolgono il tuo gruppo di lavoro potrebbero richiedere molto tempo, Bilancia. Aspettati un sacco di attività intorno a te. Ma forse è la giornata ideale per farti una passeggiata spensierata dimenticando per qualche ora il lavoro e scaricando nervosismi e stress. Relax!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo è un grande giorno per iniziare nuove imprese e attività con altre persone, Acquario. Riunioni con amici o attività di gruppo potrebbero portare a idee per nuovi progetti che alimentano la tua energia e il tuo entusiasmo. Importante è stabilire gli obiettivi immediati e a lungo termine. Alcune persone potrebbero non essere interessate e potrebbero abbandonarti, ma non preoccuparti. Altri che condividono i tuoi interessi entreranno rapidamente e si riveleranno ottimi elementi.

Oroscopo del giorno 14 Agosto 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Cancro, oggi potresti scegliere di fare un’attività di volontariato o di aiutare un amico. Questo potrebbe renderti consapevole di un talento che non sapevi di avere. Potrebbe anche aprire la strada a una nuova forma di entrata econimica. Potresti sentirti molto orgoglioso di te stesso e decidere di fare di più in quest’ambito, ottenendo non solo benefici finanziari ma anche una maggiore autostima. Buttati senza paura in questa impresa!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Nuove idee per la tua carriera potrebbero frullarti in testa, Scorpione. Potresti pensare non solo a ottenere un nuovo lavoro, ma anche a entrare in un campo completamente nuovo. Questo potrebbe essere uno sviluppo positivo, ma non essere troppo impulsivo senza pensarci sopra attentamentee. Elenca le tue opzioni, elimina quelle impraticabili e fai qualche ricerca sul resto. La fretta è cattiva consigliera e tu non hai fretta!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Attività di qualche tipo potrebbero metterti sotto le luci della ribalta di oggi, Pesci. Alcuni lavori che hai concluso bene potrebbero portarti a quel riconoscimento che meriti. La tua energia e il tuo entusiasmo sono già alti, e probabilmente vorresti fare ancora di più. Questo potrebbe farti pensare a cambiare la tua situazione lavorativa. Ma conviene attendere momenti migliori.

Buone stelle a tutti!