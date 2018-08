Oroscopo del giorno 20 Agosto 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 20 Agosto 2018 Lunedì: è il segno dei Pesci il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 20 Agosto 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Esci dal tuo solito ruolo, Ariete. Fare questo ogni tanto può aggiungere conoscenza ed espandere la tua vita. La congiunzione astrale del giorno favorisce tale crescita. La tua volontà di percorrere una strada diversa dal solito può portare molto più di quanto immagini. Prova qualcosa che non hai mai considerato prima. Un viaggio o intraprendere una nuova attività lavorativa godranno della positiva influenza degli astri.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Segui il tuo istinto, Leone. Anche se hai la tendenza ad ascoltare di più la tua ragione, mettila per una volta da parte. Mentre le tue orecchie possono ascoltare le parole, la tua intuizione ti consente di capire cosa c’è tra le righe e offrirti un’immagine molto più ampia e precisa. Se qualcosa ti sembra sbagliata, starai meglio affidandoti ai tuoi sentimenti. Agisci con cautela!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi è una buona giornata per un avanzamento di carriera, Sagittario. L’energia positiva degli astri favorisce l’espansione e la crescita professionale. Quando è stata l’ultima volta che hai imparato qualcosa di nuovo? Ma non tutto deve essere per forza correlato al lavoro. Se dedicarti alla floricultura, al paracadutismo o alla programmazione di siti web è qualcosa che ti affascina, fallo. Non smettere mai di cercare nuovi modi per ampliare le tue conoscenze.

Oroscopo del giorno 20 Agosto 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Sei soddisfatto della tua attuale carriera, Toro? In caso contrario, devi incominciare elaborando un piano d’azione. Ci sono passi specifici che puoi intraprendere per ottenere il ​​massimo vantaggio nelle opportunità disponibili. Prendi in considerazione di visitare siti di recruitment online. Non accontentarti di meno di quanto ti senti di meritare. Guarda tra le varie offerte e orientati verso qualcosa che può essere più appagante.

VERGINE ⭐⭐⭐TOP: Nutrite la vostra mente con nuove conoscenze, Vergine. Visita una libreria o impara leggendo articoli online. Se hai più tempo, iscriviti a un corso di formazione che potrebbe piacerti. C’è conoscenza ovunque intorno a te, purché tu abbia la mente aperta e disponibile. Le persone sono spesso la migliore risorsa. Chiedi a qualcuno di spiegarti qualcosa, se è quello di cui hai bisogno.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Riconosci il tuo intuito come una risorsa preziosa, Capricorno? Alcuni lo fanno e altri no. In quale gruppo ti trovi? Può essere facile fidarsi di più nella realtà concreta che nelle cose intangibili, tuttavia la tua intuizione può servirti più di quanto tu possa realizzare. Quel sentimento che provi può guidarti verso il successo o avvisarti di un pericolo. Fidati di più.

Oroscopo del giorno 20 Agosto 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non temere il cambiamento, Gemelli. Anche se pensi che la cosa non faccia per te, hai molta più adattabilità di quanto tu ti renda conto. Senza cambiamenti, la vita diventerebbe stagnante e monotona. Non trascorrerebbe molto tempo prima che insoddisfazione e noia prendano piede. Cerca di vedere il cambiamento come un’avventura e una via per ottenere maggiore felicità e soddisfazione.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Prova a vedere gli incubi come un modo per comprendere i sentimenti, Bilancia. A nessuno piace sperimentarli, e prima o poi verranno dimenticati, ma il modo più veloce per assicurarci che non ritornino è capire quello che vogliono dirti. La paura, il dolore e l’ansia sono gli ingredienti più comuni. Cosa ti spaventa? Ti senti insicuro? Considera le domande e cerca in te stesso le risposte.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Usa la tua creatività per far accadere le cose oggi, Acquario. Puoi trovare modi nuovi e innovativi per affrontare un’attività, un progetto o un problema. Fidati della tua capacità e del tuo intuito. Sei conosciuto per il tuo pensiero acuto e le tue capacità creative. Combinandoli puoi renderti irrefrenabile quando trovi soluzioni a quasi tutti i problemi.

Oroscopo del giorno 20 Agosto 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Rendi i tuoi sogni preziosi strumenti per l’intuizione, Cancro. Ai vecchi tempi, i grandi sovrani credevano così fortemente nei sogni che utilizzavano interpreti. Se pensi che i sogni siano intuizioni mistiche o pensieri casuali, puoi guadagnare molto da loro. I sogni ricorrenti sono significativi e possono indicare qualcosa che deve essere affrontato. Prendi in considerazione di esplorare quest’area.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Stai vivendo i tuoi sogni, Scorpione? Sei ancora in contatto con loro? L’energia dei pianeti di oggi può dare forza e incoraggiamento a questa parte della tua vita. Afferra le cose che vuoi di più. Torna sulla strada verso ciò che ti soddisfa, compiendo passi in avanti per raggiungere i tuoi desideri.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Trova nuovi modi per espandere i tuoi orizzonti, Pesci. Il web ha un numero infinito di risorse e informazioni da esplorare. Non solo, ma la tua comunità e le università locali offrono vari corsi tra cui scegliere. Pensa a cosa ti piacerebbe imparare: forse una nuova abilità lavorativa o mestiere. Che si tratti di judo, grammatica italiana o lavorazione del legno, qualsiasi cosa colpisce la tua fantasia, è là fuori. Trovala.

Buone stelle a tutti!