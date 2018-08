Oroscopo del giorno 23 Agosto 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 23 Agosto 2018 Giovedì: è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 23 Agosto 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Afferra questo giorno come se fosse il tuo e usalo per far crescere i tuoi sogni, Ariete. Troverai una grande quantità di potenza e dinamicità nell’aria che ti spingerà ad intraprendere una strada avventurosa. Non c’è bisogno di trattenerti. La porta è aperta e in attesa che tu faccia il salto dall’altra parte. Non preoccuparti nemmeno delle conseguenze ora. La tua buona fortuna ti porterà in salvo!

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è il tuo giorno Leone, quindi vivilo! Se sembra che le cose siano state piuttosto intense ultimamente, non ti preoccupare, oggi si alleggeriranno un pò. Sentiti libero di essere il jolly che mette allegria nel gruppo. Le tue risate saranno apprezzate. Stai in prima linea. Scoprirai che gli altri si uniranno volentieri a te.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Usa le tue risorse energetiche oggi Sagittario, dato che hai una grande quantità di energia a tua disposizione. Hai la capacità di trasformare e conquistare qualsiasi cosa ora. Il tuo spirito di avventura tende ad essere più acuto del normale, e potresti sentirti piuttosto ansioso di far girare le cose in una nuova direzione. Non trattenerti. Ora è il momento di fare le cose in grande.

Oroscopo del giorno 23 Agosto 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: C’è un tono ardente per il giorno che non può essere ignorato, Toro. Potresti scoprire che è necessario apportare delle modifiche nel tuo piano di attacco per poter entrare in contatto con le altre persone. Non preoccuparti se le cose non vanno secondo i tuoi piani. In effetti, la strada migliore da percorrere è quella che non avevi nemmeno pianificato. Fai qualcosa che non hai mai fatto prima.

VERGINE ⭐ TOP:Fai attenzione a non agire in un modo sbagliato, Vergine. Potresti scoprire che stai lentamente assumendo i tratti delle persone che disprezzi. Alleggerisciti un pò e metti un sorriso sul tuo viso. Se continui a vedere il lato negativo di tutto, è probabile che le altre persone vedranno solo il lato negativo di te.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti essere invitato a prendere alcune decisioni spontanee oggi e potresti non sentirti del tutto a tuo agio, Capricorno. Potresti sentire di non avere abbastanza fatti per prendere una decisione razionale. Renditi conto che a volte è necessario fare la scelta migliore in base alle conoscenze che hai. Sii avventuroso e fidati del tuo giudizio.

Oroscopo del giorno 23 Agosto 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: C’è una scintilla in più nei tuoi occhi che le persone non saranno in grado di ignorare. Oggi è una buona giornata per farti capire, perché troverai persone più aperte e ricettive a cose nuove. Parla con fiducia e andrai lontano. È importante che tu dica ciò che senti. Se non lo fai, gli altri troveranno ragioni per allontanarsi da te.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: L’umore generale della giornata dovrebbe adattarsi abbastanza bene alla tua agenda, Bilancia. Non c’è bisogno di pensare negativo. Mantieni le cose chiare e ottimistiche e preoccupati delle conseguenze. Questo è il momento di essere avventurosi ed esplorare. Non permettere a nessun altro di dirti come gestire il tuo tempo. Hai una forte volontà, quindi non aver paura di esprimerla.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP:Emotivamente, potresti sentirti come se stessi correndo contro un muro di mattoni, Acquario. Potrebbe essere che la tua prima reazione sia affogare i tuoi dispiaceri. Se le cose ti schizzano in faccia oggi, usa questo come indicazione che devi prendere le misure necessarie. Non continuare a rimbalzare da una cosa all’altra per evitare l’ovvio. Affronta la realtà.

Oroscopo del giorno 23 Agosto 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Porta te stesso in un’avventura mentale oggi in cui esplori nuovi aspetti del tuo mondo. Discuti di filosofia e religione. Vai al nocciolo di una questione che ti interessa seriamente. Ora è un buon momento per prendere in considerazione la possibilità di prendere lezioni o di impegnarsi in qualche forma di apprendimento superiore. Le tue emozioni provengono da un punto di grande potere e dovresti usare saggiamente quest’energia.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti aver bisogno di un traduttore per parlare con la gente oggi, Scorpione. Potrebbe essere difficile prendere decisioni, ma non impossibile. Abbi fiducia che la fortuna ti trascinerà se rischierai. Potresti sentirti non apprezzato. Chiedi aiuto quando ne hai bisogno, ma non fare affidamento sugli altri per guarire. La maggior parte di questo lavoro deve venire dall’interno.

PESCI ⭐⭐ TOP: Le tue emozioni potrebbero essere molto potenti oggi Pesci. Forse hai giudicato male la sensibilità di qualcun altro. Fai attenzione ai tuoi sentimenti e trascorri il tempo da solo se ti aiuta a essere più in sintonia con le tue emozioni.

Buone stelle a tutti!