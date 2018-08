Oroscopo del giorno 24 Agosto 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 24 Agosto 2018 Venerdì: è il segno dei Gemelli il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 24 Agosto 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi la tua energia fisica e mentale dovrebbe operare ad un livello molto alto, Ariete. Aspettati incontri con amici e colleghi e alcune stimolanti discussioni animate. Potresti voler andare a fare un allenamento. Questa è una grande giornata per uscire la sera, forse per un concerto, un party o un film. Ti auguro una buona giornata.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Alcune nuove informazioni su un campo interessante potrebbero farti navigare sul web e curiosare nei libri per saperne di più, Leone. Questo potrebbe coinvolgere la legge, la filosofia, la storia o la spiritualità. Potresti trovare così tanto che vorrai prendere appunti e fare molte fotocopie. Non ti stancare e cerca di tenere traccia del tempo. Potresti saltare la cena o andare a letto molto tardi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi la tua mente sarà veloce, perspicace e ispirata, Sagittario. I tuoi impulsi creativi dovrebbero andare a mille miglia all’ora e le idee dovrebbero entrare e uscire dalla tua testa molto velocemente. Molto probabilmente vorrai abbandonare tutto il resto e annotare le tue idee. Sfrutta questa ispirazione finché puoi, dato che potrebbe iniziare in modo impeccabile. Potresti essere sorpreso da ciò che produrrai.

Oroscopo del giorno 24 Agosto 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo intuito rischia di essere molto acuto oggi, Toro. Accurate intuizioni psichiche potrebbero arrivarti. Anche la tua immaginazione è forte e potresti inventare idee per arricchire la tua casa, il tuo lavoro o qualsiasi altra cosa hai nellamente. Non essere sorpreso se sembri sapere cosa diranno gli altri prima ancora di pensarci. Annota eventuali premonizioni per verificarle in seguito.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti imparare nuovi modi creativi per aumentare il tuo reddito Vergine, forse coinvolgendo in qualche modo la tecnologia. Così tante nuove informazioni potrebbero arrivare sulla tua strada che troverai difficile tenerne traccia, quindi assicurati di prendere nota di dove le hai trovate in modo da poter consultare la fonte più tardi. La tua mente potrebbe andare così veloce che dovrai fare una passeggiata per schiarirti la testa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:I visitatori possono entrare e uscire da casa tua durante il giorno Capricorno, e sarai nel giusto stato d’animo per goderti la loro compagnia. Aspettati notizie interessanti e conversazioni stimolanti. Alla fine della giornata, la tua mente potrebbe andare velocissima, quindi potrebbe essere una buona idea fare una passeggiata o qualche altra forma di esercizio o altrimenti potresti non riuscire a dormire.

Oroscopo del giorno 24 Agosto 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Gli incontri con gli amici o gli incontri con un gruppo dovrebbero dimostrarsi illuminanti oggi Gemelli, anche se alcuni potrebbero essere un pò imbarazzanti. Potresti avere informazioni utili da condividere, ma probabilmente passerai tutto il tempo ad ascoltare. I tuoi amici potrebbero avere notizie felici. Goditi il momento!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Gli eventi sociali potrebbero metterti in contatto con persone interessanti che hanno professioni intriganti, Bilancia. Potresti essere coinvolto in alcune conversazioni affascinanti che ti forniranno molte informazioni utili. Quello che senti potrebbe essere così bizzarro da non riuscire a crederci. Nuove amicizie o gruppi potrebbero derivare da questa interazione, quindi prendi contatti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Non sorprenderti se la tua casella di posta si riempie di e-mail o il tuo telefono squilla continuamente, Acquario. Amici, parenti e colleghi potrebbero avere ottime notizie e informazioni utili. Uno o più di questi messaggi potrebbero ispirarti a inviarne qualcuno o addirittura fare delle visite. La maggior parte di ciò che impari dovrebbe essere positivo ed eccitante, anche se alcune cose potrebbero confonderti.

Oroscopo del giorno 24 Agosto 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi le cose potrebbero essere piuttosto frenetiche sul lavoro, Cancro. Probabilmente sarai molto occupato e felice con qualunque risultato tu produca. Potresti stancarti, quindi assicurati di fare pause occasionali, e certamente non dimenticare di mangiare. Non sorprenderti se i colleghi ti faranno molti complimenti. La sera, vai a cena e rilassati. Te lo meriti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Un amico o un collega potrebbe consigliarti alcuni libri che vorrai leggere subito, Scorpione. Assicurati di fare pause e di riposare gli occhi di tanto in tanto per evitare affaticamento e mal di testa. È anche importante ricordare di uscire e andare a fare una passeggiata, tempo permettendo. Il tuo corpo ha bisogno di stimoli tanto quanto la tua mente, e una camminata ti schiarirà la mente. Buona giornata.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: L’ispirazione è la parola per oggi, Pesci. Il tuo talento creativo dovrebbe fiorire e motivarti a lavorare su idee meravigliose. Ciò potrebbe coinvolgere musica, pittura, decorazione o cucina. Rilassati e divertiti. Qualunque cosa tu faccia, probabilmente sarai soddisfatto dei risultati. Il feedback degli altri dovrebbe essere incoraggiante. Annota le idee per ricordarle in seguito.

Buone stelle a tutti!