Oroscopo del giorno 29 Agosto 2018 Mercoledì: è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 29 Agosto Mercoledì 2018 : segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP: Un amico che ha programmato di venire da te stasera potrebbe non arrivare, Ariete. Potresti preoccuparti molto ma non immaginare incidenti o disastri. Il colpevole è probabilmente il traffico. Telefona al tuo amico. Se non lo raggiungi, lascia un messaggio per farti richiamare. Sicuramente il tuo amico sta bene, ma potresti dover posticipare la visita ad un altro giorno.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Tendi ad essere curioso Leone, e cerchi sempre di saperne di più sui tuoi numerosi interessi. Ma oggi potresti essere desideroso di ricercare un soggetto ma non riuscire a trovare alcuna informazione al riguardo, non importa quante librerie o database tu possa esplorare. Non preoccuparti di questo oggi. Ti sentirai solo frustrato. Guarda un pò di televisione. Almeno ti farai qualche risata.

SAGITTARIO ⭐ TOP: Le preoccupazioni finanziarie potrebbero sorgere oggi, Sagittario. Puoi controllare il tuo conto in banca e scoprire di avere pochi soldi. Questo potrebbe essere uno shock, perché pensavi che ci fosse molto di più. Prima di farti prendere dal panico, chiedi a chiunque sia responsabile di ricontrollare i movimenti. Probabilmente è un errore del computer. Non dovrebbe richiedere molto tempo correggere, e finalmente potrai tirare un sospiro di sollievo.

Oroscopo del giorno 29 Agosto 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Viaggi di qualsiasi tipo potrebbero essere praticamente impossibile oggi, Toro. Gli aeroporti potrebbero essere bloccati, i voli in ritardo e gli aerei guasti per problemi meccanici. Se viaggi in auto invece, tieni conto del traffico. Resta a casa se puoi. Se devi viaggiare, ascolta molta musica e leggi libri per tenerti occupato mentre aspetti. Altriementi diventerai pazzo!

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti essere obbligato ad occuparti degli obblighi aziendali oggi, Vergine. Hai paura di andare in un posto dove i realtà non vuoi andare, mangiando cibo che odi, parlando piacevolmente con persone che non sopporti. Rifiuta se puoi. La vita è troppo corta per fare ciò che non si ama.

CAPRICORNO ⭐ TOP: Oggi potresti essere così triste da non volerti nemmeno alzare. Potrebbe non essere una buona idea stare a casa, comunque. Prova a trovare qualcosa per distrarti. Ad un certo punto durante il giorno esci all’aria aperta e fai una passeggiata, preferibilmente in un parco e vicino all’acqua. Avrai le endorfine in movimento e aumenterai considerevolmente il tuo umore.

Oroscopo del giorno 29 Agosto 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Non è un buon giorno per investire in qualcosa. Non passare molto tempo a lavorare su progetti speculativi Gemelli, e non investire i tuoi soldi in azioni. Probabilmente non perderai tutto, ma passerà molto tempo prima che tu veda un profitto. Concentrati su ciò che sai essere al sicuro ora. Ci saranno giorni migliori per affrontare queste questioni.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua casa potrebbe essere vuota oggi, Bilancia. Gli altri membri della famiglia potrebbero essere lontani e potresti trovarlo deprimente. Invece di goderti la solitudine, potresti sentire come se i muri si chiudessero intorno a te. L’unica risposta è uscire un pò. Fai una passeggiata o visita alcune librerie o negozi di antiquariato. Non andare a casa finché non sarai troppo stanco per fare qualsiasi altra cosa. Cerca di divertirti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Qualsiasi lavoro oggi potrebbe richiedere un livello molto alto di concentrazione, Acquario. Potresti fare sogni ad occhi aperti, pensare a questioni personali e sentirti in colpa perché non stai facendo quello che invece dovresti fare. In giorni come questo è meglio concentrarsi sulle attività di routine che puoi eseguire automaticamente. In questo modo, la tua mente potrà vagare. Questo è l’unico modo per farcela oggi.

Oroscopo del giorno 29 Agosto 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Il partner potrebbe essere triste oggi, Cancro. Il bicchiere è sempre mezzo vuoto, mai mezzo pieno. Il tuo amato probabilmente sarà così per tutto il giorno. Non lasciarti deprimere. Cerca di vedere l’umorismo e il lato positivo della situazione. Questo ti aiuterà.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Qualcuno vicino a te potrebbe essere insolitamente silenzioso oggi, Scorpione. Qualcosa lo infastidisce terribilmente, e sembra che non vogliano parlarne. Sei disposto ad ascoltare o aiutare, ma non cercare di convincere il tuo amico a condividere i suoi problemi con te. Usa la tua intuizione per capire cosa sta succedendo e fai tutto il possibile per alleviare la situazione. I tuoi sforzi non passeranno inosservati o non apprezzati.

PESCI ⭐⭐ TOP:Oggi i tuoi impulsi creativi potrebbero sembrare bloccati, Pesci. Potresti sentire il bisogno di lavorare un pò, mentre la tua musa sembra essere andata in vacanza. Se la tua scadenza è ufficiale, telefona a chiunque sia responsabile e chiedi un’estensione. Non sarai soddisfatto dei risultati oggi.

Buone stelle a tutti!