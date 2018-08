Oroscopo del giorno 30 Agosto 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 30 Agosto 2018 Giovedì: è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 30 Agosto Giovedì 2018 : segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi la pace regna in casa. I membri della tua famiglia potrebbero comunicare tra loro quasi telepaticamente, Ariete. Potresti trovarlo strano, ma non dovrebbe essere sorprendente. Dopo tutto, hanno vissuto insieme per un pò! Possono percepire ed evitare qualsiasi cosa irriti qualcun’altro. Questo dovrebbe darti uno spazio sereno per respirare.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La felicità regna in casa Leone, poiché sembra che tutti abbiano raggiunto una nuova comprensione reciproca. Potresti anche provare un nuovo senso di pace e tranquillità. Tutti si stanno concentrando di più sulla lettura e sul lavoro e meno sulla socializzazione. Questo potrebbe essere un momento meraviglioso per te. Stai andando d’accordo con la tua famiglia e la casa è un rifugio tranquillo. Goditi questo momento!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Sagittario, di solito sei molto diretto, ma oggi potresti rompere questo schema. Potresti essere in uno stato d’animo contemplativo e interrogarti su tutto, dalla metafisica alla filosofia o al denaro per il tuo futuro. Praticamente ti senti positivo sulla vita, ma potresti trovarti ad un bivio adesso. Pensaci bene prima di decidere quale direzione prendere. Datti un pò di tempo.

Oroscopo del giorno 30 Agosto 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti partecipare ad un evento sociale Toro, ma non te la sentirai di parlare. Potresti accontentarti di ascoltare quello che dicono gli altri, sentirti in pace e goderti il calore, la musica e la compagnia. Potresti aver passato troppo tempo a casa e potrebbe essere necessario uscire per un pò. Rilassati, siediti sulla sedia e divertiti!

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti partecipare ad un evento di gruppo di qualche tipo nel tuo quartiere Vergine, possibilmente in compagnia del partner. Tu e il tuo partner potreste prendere parte attiva alla discussione degli obiettivi del gruppo. Ti senti fortemente legato a tutti, il tuo partner, i membri del tuo gruppo, persino la comunità. È una sensazione calda e confusa che potrebbe rimanere con te tutta la sera.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti desiderare la compagnia di amici e del partner, Capricorno. Probabilmente hai voglia di buon cibo, buona musica e ottima conversazione, ed è proprio quello che otterrai. Più tardi potresti trascorrere del tempo con il partner, riflettendo sulle conversazioni recenti. Alcune di loro potrebbero essere degne di un pensiero profondo. Ti auguro una serata meravigliosa.

Oroscopo del giorno 30 Agosto 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Qualcuno, forse un caro amico o un compagno, potrebbe farti un piccolo regalo oggi, Gemelli, forse un libro. Questo può portare sentimenti caldi e affettuosi. Avrai voglia di passare una notevole quantità di tempo con questa persona. Potresti pensare che sia raro trovare qualcuno così sensibile e gentile.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Le circostanze stanno cambiando per quanto riguarda i tuoi obiettivi professionali, Bilancia. Potresti aver pensato a un cambiamento da molto tempo, ma qualcuno che incontri oggi, magari in una situazione sociale, potrebbe fornirti la motivazione di cui hai bisogno per decidere finalmente. Questo non è solo il risultato di cambiamenti esterni. Anche tu stai cambiando dentro. Non sei la stessa persona che eri quando hai scelto il tuo attuale lavoro.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Ti senti abbastanza forte ora, Acquario. Probabilmente stai abbastanza bene e la tua mente è acuta. Hai superato alcune aree della tua vita che non sembrano più quelle che erano una volta. Una di queste potrebbe essere il tuo lavoro. Potresti pensare di lasciare un lavoro che hai fatto principalmente per soldi e andare verso una professione che ami davvero.

Oroscopo del giorno 30 Agosto 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: La tua intuizione dovrebbe essere più acuta del solito oggi Cancro, ma in questo momento sei più interessato a figure storiche, forse persone associate a discipline spirituali. I libri su questi argomenti potrebbero non solo essere interessanti ma anche istruttivi. Le informazioni che ottieni da queste letture aiutano ad aumentare la comprensione del presente. Continua a leggere!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Probabilmente sei bravo ad applicare i tuoi principi spirituali al modo in cui vivi, Scorpione. Sei particolarmente bravo a farlo oggi, in particolare quando si tratta di capire profondamente gli altri. Rapporti di ogni tipo probabilmente cresceranno e miglioreranno, almeno quelli che contano. Quelli che non contano invece, spariranno. Questo è un momento di grandi cambiamenti esteriori e interiori per te. Sfruttalo al massimo!

PESCI ⭐⭐ TOP:Stai meglio con il partner Pesci? Se è così, è probabilmente perché sei più in sintonia con lui di quanto non lo sei mai stato. Potresti andare a prendere qualcosa prima che lui o lei te lo chiedano. Questo può aiutarti a raggiungere una nuova comprensione del tuo amato/a. Sfrutta al meglio questo momento!

Buone stelle a tutti!