Sicilia wine resort: dimore da sogno per un’esperienza indimenticabile

Agrirelais Baglio di Pianetto, Santa Cristina Gela : in provincia di Palermo, nella natura e nella campagna rigenerante. Un rifugio di benessere: 13 camere in cui soggiornare dopo un giro in bicicletta tra le vigne o un bagno nella piscina circondata dai grappoli d’uva.

Barone di Villagrande, Milo: una delle più antiche tenute vinicole siciliane della famiglia Nicolosi che in un palazzo del ‘700, ha realizzato un resort con sole 4 camere per assicurare a chi lo sceglie tutte le coccole necessarie.