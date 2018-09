Ferrari 488 Pista Spider: la supercar più performante di Maranello

La dinamica veicolo messa a punto per questa Serie Speciale 8 cilindri a cielo aperto offre una combinazione di accelerazione, efficienza frenante, velocità di cambiata, precisione di sterzo, aderenza, stabilità e maneggevolezza; inoltre, il nuovo controllo Ferrari Dynamic Enhancer (FDE) rende la gestione delle dinamiche laterali a elevate prestazioni più prevedibile, controllabile e intuitiva per un coinvolgimento di guida senza precedenti.

E’ la spider più performante realizzata dalla Casa di Maranello grazie ad un rapporto peso/potenza pari a 1,92 kg/cv , ottenuto mediante l’utilizzo del potente motore V8 biturbo da 3902 cc in grado di sviluppare ben 720 cavalli con una coppia calibrata che assicura una sensazione di accelerazione crescente con un sound unico nel suo genere. 340 km orari e uno scatto da 0 a 100 orari in soli 2,9 secondi.

A sei mesi esatti di distanza dalla presentazione della Ferrari 488 Pista, la Casa di Maranello svela in anteprima mondiale all’esclusivo Concorso d’Eleganza di Pebble Beach in California, la nuova Serie Speciale Ferrari 488 Pista Spider . Il 50° modello di vettura aperta prodotto dal Cavallino Rampante.