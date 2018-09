Classifica zodiacale Settembre 2018 Acquario: settima posizione

Classifica zodiacale Settembre 2018 Acquario stilata da TopLook

Oroscopo Settembre 2018 Acquario

Mentre da un lato Marte vi renderà audaci, dinamici e intraprendenti, dall’altro le energie di Saturno e Plutone metteranno a dura prova le vostre difese. È possibile che alcuni eventi vi indurranno a guardare dentro di voi per scoprire chi siete veramente.

Oroscopo Settembre 2018 Acquario: Amore

In amore,siete in una fase emozionale instabile. Alcuni vostri atteggiamenti possono portare alla rottura del rapporto quindi, state attenti a ciò che dite o fate in questi giorni. Se siete single, non è improbabile che abbiate un incontro con una persona che dimostrerà di avere con voi più di un’affinità.

Oroscopo Settembre 2018 Acquario: Lavoro

Riguardo il lavoro e la professione,sarebbe meglio prendere tutte le questioni con una certa calma. Con pazienza riuscirete a resistere a qualsiasi situazione di contrasto. Insomma, anche se le cose in questo momento non sono facili, questo non significa che non potrete ottenerle.