Classifica zodiacale Settembre 2018 Ariete: nona posizione

Un quadro molto complesso all’inizio del mese con Venere in opposizione a Urano e in quadratura con Marte. Poi, trascorsa la prima settimana, il livello di tensione comincia a diminuire, anche se alcune complicazioni rimangono più o meno invariate. Avrete voglia di apportare delle modifiche nella vostra vita, ma, forse, adesso è il momento meno adatto.

