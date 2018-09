Classifica zodiacale Settembre 2018 Bilancia: quinta posizione

Classifica zodiacale Settembre 2018 Bilancia stilata da TopLook

Oroscopo Settembre 2018 Bilancia

Il Sole, Venere e Mercurio nel segno proiettano i loro potenti impulsi di energia su di voi dando inizio a una sequenza di eventi che possono cambiare il corso della vostra vita. A Settembre avrete decisioni importanti da prendere. E queste decisioni saranno in grado di definire il vostro futuro.

Oroscopo Settembre 2018 Bilancia: Amore

In amore,Venere vi aiuterà ed esalterà la vostra tendenza romantica e seducente, oltre che il vostro senso di equità e giustizia. Sarà importante non perdere il controllo e fare tutto il possibile per evitare un confronto aperto con il partner.

Oroscopo Settembre 2018 Bilancia: Lavoro

Riguardo il lavoro e la professione, vi verranno date delle meravigliose opportunità che potrete trasformare a vostro vantaggio. Siate pronti a prendere il toro per le corna. Restate in guardia: potreste essere il candidato ideale per ricoprire un posto di prestigio nella società o azienda dove lavorate.