Classifica zodiacale Settembre 2018 Cancro: decima posizione

Classifica zodiacale Settembre 2018 Cancro stilata da TopLook

Oroscopo Settembre 2018 Cancro

Nel mese di settembre i pianeti più influenti non si mostreranno in aspetto favorevole. Fino ad ora c’era Marte ad avere una forte presa su di voi, ma nei prossimi giorni potrebbe cambiare le sue preferenze e divenire aggressivo. Fate un respiro profondo ed evitate di reagire in modo inconsulto.

Oroscopo Settembre 2018 Cancro: Amore

Per l’amore,Venere illuminerà la vostra Casa della coppia, evidenziando gli aspetti più gioiosi della relazione. Sarete molto felici con il vostro partner. Se siete ancora single, avrete l’occasione d’ incontrare una persona molto speciale che vi farà sentire le farfalle nello stomaco.

Oroscopo Settembre 2018 Cancro: Lavoro

Riguardo il lavoro e la professione, ci sarà una piccola crisi a livello psicologico, provocata probabilmente dal ritorno delle vacanze. Non è escluso, quindi, che potreste dover fare degli straordinari in ufficio o sul posto di lavoro, per rimettervi in carreggiata.