Classifica zodiacale Settembre 2018 Gemelli: quarta posizione

Classifica zodiacale Settembre 2018 Gemelli stilata da TopLook

Oroscopo Settembre 2018 Gemelli

Settembre è un mese duale, molto simile a voi. Infatti, si compone esattamente di 2 parti uguali e contrarie, ognuna formata da 15 giorni. La prima metà sarà vivace ed energica, la seconda invece, accogliente e tranquilla nella vostra casa.

Oroscopo Settembre 2018 Gemelli: Amore

In amore,la routine è stancante e la monotonia vi annoia, sentite sempre il bisogno di nuovi stimoli. Saprete adattarvi ad ogni circostanza o contesto e con chiunque riterrete di instaurare una conversazione. Se siete single, sentirete il bisogno di esprimere e ricevere amore nonostante il timore di perdere l’indipendenza.

Oroscopo Settembre 2018 Gemelli: Lavoro

Riguardo il lavoro e la professione,

è possibile che abbiate raggiunto una buona posizione; in caso contrario, avrete l’opportunità di farlo. Grazie a Giove in sestile a Plutone, questo è un buon momento per crescere. Vi saranno presentati nuovi modi per realizzare i vostri sogni.