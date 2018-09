Classifica zodiacale Settembre 2018 Leone: seconda posizione

Riguardo il lavoro e la professione ,ci saranno delle occasioni interessanti che richiederanno un pò di audacia. In ogni caso, Giove vi ricorda che qualsiasi affare o business, ha bisogno del proprio tempo per prendere una forma concreta, perciò è inutile cercare di accelerare i tempi, è necessaria una buona dose di attesa.

In amore , si prospetta un periodo in cui le fantasie potranno avverarsi e voi brillerete di gioia. Diffonderete la vostra felicità alle persone vicine. Venere vi infonderà una sensazione generale di benessere.

E’ giunto il momento in cui i vostri sogni cominciano a prendere forma. Per tutto il tempo avrete Giove dalla vostra parte che, grazie alla sua posizione, ridurrà al minimo il suo potenziale negativo. Le stelle vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi e le cose andranno come desiderate, ed anche meglio.