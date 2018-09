Classifica zodiacale Settembre 2018 Sagittario: undicesima posizione

Riguardo il lavoro e la professione , sarà un periodo migliore di quello precedente in termini di profitti, anche se, forse, risulterà insoddisfacente per quanto riguardano gli sviluppi di carriera e le promozioni. Alcune limitazioni nella salita sulla scala del successo possono arrivare dalle invidie di terze persone.

Per l’amore ,questo mese sembra essere intenso di circostanze che avranno bisogno di una scelta decisa. Se siete single, fate attenzione a non confondere l’amicizia con il romanticismo.

Marte continua a provocare tensioni, anche se il pianeta guerriero non potrà impedire che viviate momenti felici e circostanze favorevoli. L’importante è che riusciate a trarre un vantaggio da tutte le cose positive che vi arriveranno e sappiate approfittare delle opportunità che le stelle vi offrono. State per scoprire nuove cose su voi stessi.