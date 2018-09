Moon Milk: la bevanda speziata più cool del momento

Dopo il Golden Milk e il Matcha Milk, ora è il turno del Moon Milk: il latte speziato della felicità.

Il Moon Milk è una bevanda a base di latte, miele e spezie dalle potenti proprietà rilassanti, utilizzata nell’antica medicina ayurveda per conciliare il sonno e favorire un riposo profondo.

Potente anti stress e bevanda della lunga vita, Moon Milk è perfettamente instagrammabile, infatti è l’ultima tendenza food che sta spopolando su Instagram e Pinterest e l’ultima frontiera in fatto di benessere.

Una bevanda ayurvedica di millenaria tradizione a base di latte e spezie come cannella, curcuma, zenzero, pepe nero, noce moscata e cardamomo. Tutti gli ingredienti naturali presenti svolgono una funzione importante: la noce moscata è considerata un sedativo naturale, mentre pepe, cardamomo e cannella hanno buoni effetti digestivi.

Oltre alle spezie però, il latte della felicità contiene un ingrediente magico: stiamo parlando dell’ashwagandha, meglio conosciuto come “ginseng indiano”, una pianta dalle proprietà ringiovanenti e ricostituenti, acquistabile in erboristeria o nei negozi specializzati in prodotti naturali.

Se siete curiosi di assaggiarlo, ecco i passaggi per prepararlo in casa con facilità:

riscaldate una tazza di latte a fuoco medio e intanto mescolate mezzo cucchiaino di cannella, mezzo di curcuma, due bacche di cardamomo, della noce moscata, un pizzico di pepe nero macinato, un cucchiaio di olio di cocco o ghee e un pizzico di ashwagandha.

Abbassate la fiamma e cuocete per 5 minuti. Lasciate tutto in infusione fino a che il latte non sarà diventato tiepido. A questo punto, filtrate tutto e dolcificate con un cucchiaio di miele.

Una bevanda da gustare tutte le sere, ma prima di farlo.. scattate una foto e postatela su Instagram! Buona notte!