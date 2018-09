Oroscopo del giorno 6 Settembre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 6 Settembre 2018 Giovedì: è il segno della Vergine il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 6 Settembre 2018 Giovedì : segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP:L’ispirazione creativa potrebbe arrivare dal tuo passato o dalla storia, Ariete. Potresti voler provare la pittura, la musica o la poesia, ma oggi è più probabile che tu trasformi quell’ispirazione verso la tua casa. Se hai intenzione di modernizzare o ridipingere, questo è il giorno in cui iniziare. Il tuo gusto e il tuo senso estetico stanno funzionando ad un livello elevato.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Sei incline alla spiritualità Leone, e oggi potresti sentirti particolarmente bene. Potresti essere attratto da gruppi di meditazione o dallo studio dei testi di varie religioni. Probabilmente ti sentirai anche particolarmente psichico, e potresti sperimentare alcune premonizioni che in realtà si avverano. Questo è un buon momento per allenare le tue abilità psichiche o provare a leggere i tarocchi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi Sagittario, potresti dedicarti a pratiche come la meditazione. Alcuni sogni vividi negli ultimi giorni potrebbero aver sollevato problemi personali che è necessario chiarire per poter progredire. Puoi raccogliere i pensieri e i sentimenti degli altri più fortemente del solito. Se hai pensato di imparare a leggere i tarocchi, questo è il giorno giusto in cui iniziare.

Oroscopo del giorno 6 Settembre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Toro, potrebbe arrivare una lettera o una chiamata tanto attesa da un partner d’amore o da un caro amico, portando molta felicità nella tua vita. Non essere sorpreso se la persona ha bisogno di una spalla su cui piangere. Potresti sperimentare alcune potenti intuizioni oggi, e questo potrebbe essere un pò terrificante, ma sarà molto importante.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Se ti capita di pensare ad un particolare amico oggi Vergine, non essere sorpreso se lo sentirai. Sei particolarmente in sintonia con i messaggi telepatici e puoi inviarne alcuni. Mentre di solito ti godi la solitudine, oggi potresti essere più interessato alle attività di gruppo. Non combattere l’impulso. Potresti incontrare nuove persone interessanti che diventeranno tuoi amici per tutta la vita.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Una nuova storia d’amore potrebbe essere nell’aria oggi Capricorno, forse con qualcuno che conosci da molto tempo, ma all’improvviso ti guarda sotto una nuova luce. Potresti vedere un lato di questa persona che non hai mai visto prima, cambiando totalmente la tua percezione. Ogni nuova relazione formata oggi mostra molte promesse per un futuro permanente.

Oroscopo del giorno 6 Settembre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: I progetti su cui hai lavorato in passato potrebbero finalmente dare i loro frutti oggi, Gemelli. I vantaggi finanziari e l’avanzamento di carriera sono fortemente indicati, e tu potrai crogiolarti nel bagliore del successo. Non farlo troppo a lungo, però. Questo è solo l’inizio! Buttati in nuovi progetti che ti piacciono e probabilmente continuerai in questo modo fortuito per un pò.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Cambiamenti improvvisi e inattesi potrebbero farti sentire un pò confuso, disorientato e dubbioso sul futuro, Bilancia. Rilassati! I cambiamenti potrebbero non solo essere utili per la tua carriera ma anche per le tue finanze. Non pensare che quelli con autorità non abbiano notato le tue capacità. Potresti ricevere alcuni sinceri complimenti e molta gratitudine.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti essere di umore fantasioso tutto il giorno Acquario, quindi potresti non essere troppo concentrato su questo mondo. Fai attenzione alla tendenza a sognare ad occhi aperti quando dovresti prestare attenzione alla realtà! Potresti voler uscire dal mondo terreno e seguire i tuoi sogni, ma questo non è il giorno giusto per farlo. È un buon giorno per pianificare.



Oroscopo del giorno 6 Settembre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi il tuo desiderio di sesso e romanticismo riceverà una potente ondata. Forse i ricordi dei partner passati torneranno a perseguitarti, o forse un attuale interesse amoroso sarà particolarmente sexy ora. Probabilmente stai proiettando la tua sensualità, quindi non essere sorpreso se gli estranei ti notano. Pianifica un incontro romantico per stanotte e vestiti per l’occasione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Dovresti svegliarti sentendoti fiducioso e ottimista riguardo al futuro, Scorpione. La tua autostima è più forte del solito e il tuo entusiasmo è contagioso. Il successo negli sforzi congiunti dovrebbe farti brillare di soddisfazione. Potresti anche ricevere un riconoscimento pubblico. Oggi fa ben sperare per relazioni di ogni tipo, particolarmente romantiche. Festeggia la tua fortuna con il partner stasera!



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Sei intuitivo per natura Pesci, e oggi potresti quasi essere chiaroveggente. Obbedisci al tuo istinto. Non lasciare che la tua mente razionale si intrometta. Questo non è il giorno per essere razionale! Puoi percepire i bisogni degli altri, in modo da guadagnarti la loro gratitudine dando loro ciò di cui hanno bisogno. Le relazioni romantiche dovrebbero essere calde, amorevoli e intime.

Buone stelle a tutti!