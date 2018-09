Space Oddity Collection: la collezione spaziale di Christian Louboutin

E per finire gli stivali Oriona, con suola antisdrucciolo laccata di rosso, adatti all’avventura su qualsiasi terreno, ma in special modo su quello lunare.

E perché non dare anche agli uomini la possibilità di abbagliare? Ricoperti di strass e coni metallici, i loafers Dandelion e le sneakers Louis riflettono la luce come un pugno di stelle nella notte.

Ornamenti luminosi anche per le borse, come la Loubiclutch, impreziosita da un elegante motivo degradé di conchiglie metalliche in oro bianco; la moderna Rubylouclutch, adornata con il talismano della Maison Louboutin, e la nuovissima Loubibluesda sera: raffinata e cool, da portare a mano o a spalla.

La realtà dello stilista francese prende vita tra linee pure ed eleganti, ma forme e materiali audaci ed innovativi. Dagli irriverenti Hilconissima: boots in pelle lucida o glitterata perfetti per esplorare le stelle, al sofisticato zaino Explorafunk, con tasche laterali dall’interno rosso, firma distintiva dello stilista.

“Qui è Maggiore Tom a Torre di Controllo, sto uscendo e sto galleggiando nello spazio in modo molto strano”… Così cantava David Bowie nel suo brano “Space Oddity” del 1969. Ma se il Duca Bianco con la sua canzone si riferiva perlopiù ad un viaggio virtuale in una metaforica quanto malinconica fuga dalla realtà, lo stilista francese sembra invece fare sul serio.

Space Oddity Collection – Christian Louboutin ci accompagna in un tour della galassia con una collezione Autunno/Inverno 2018-19 eccentrica come le tute degli astronauti a cui si ispira.