Glass Skin: dalla Corea l’ultima novità per la beauty routine

Niente di particolare direte voi, se non fosse però per un piccolo segreto: ogni singolo prodotto va applicato insistendo in particolar modo sulle aree più luminose del viso. Zona T e zigomi vanno valorizzati al meglio insistendo con dosi di prodotto più abbondanti rispetto al resto del viso.

Per una Glass Skin perfetta infatti, occorre seguire almeno 7 step: prima di tutto si parte da una perfetta rimozione di ogni traccia di make up, passando poi al detergente, al tonico, a una buona crema idratante, uno scrub esfoliante e una maschera illuminante da applicare settimanalmente.

Glass Skin- Chi tra noi non desidera una bellissima pelle lucida, fresca e, perché no, anche più giovane, quasi ad effetto vetro? Niente paura, ora si può! Direttamente dalla Corea, o meglio dalla cosmesi detta K-beauty, arriva un nuovissimo trend che ha letteralmente conquistato le donne occidentali.