Oroscopo del giorno 8 Settembre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 8 Settembre 2018 Sabato: è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 8 Settembre 2018 Sabato : segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Gli interessi di carriera possono essere disturbati da pettegolezzi, voci e politiche d’ufficio. E’ improbabile che qualcuno si preoccupi troppo dell’effetto sulle vite altrui di qualsiasi affare subdolo. Se senti parlare di cose come queste, Ariete, fai quello che puoi per fermarle prima che sfuggano di mano. In questo modo potrai proteggere gli interessi professionali tuoi e dei tuoi colleghi.



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua mente potrebbe andare a mille miglia all’ora oggi. Potresti essere sommerso da nuove idee e informazioni che potrebbero causare un sovraccarico mentale. Annota tutto se puoi. Fai una passeggiata o qualche esercizio fisico. Questo sovraccarico intellettuale potrebbe produrre un’energia nervosa in eccesso di cui avrai bisogno per lavorare.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:La disinformazione riguardo il denaro potrebbe provenire da qualcuno che ha un forte interesse. Questo potrebbe essere un banchiere, un creditore, un consulente per gli investimenti o anche un amico o un parente stretto. Chiunque sia Sagittario, esamina bene tutti i fatti prima di prendere qualsiasi decisione su ciò che devi fare.

Oroscopo del giorno 8 Settembre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Forse hai programmato un viaggio o un ritorno a scuola dopo molto tempo. Tuttavia Toro, una lettera o una telefonata piuttosto inquietante potrebbe mettere a repentaglio i tuoi piani e lasciarti barcollare sull’orlo della delusione. Se osserverai attentamente la situazione, potresti scoprire che non ti riporta molto indietro. Puoi prenderti cura di questo senza sacrificare ciò che vuoi.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Le preoccupazioni per la situazione di un partner o di un amico intimo che sembra depresso potrebbero tormentarti oggi, tuttavia potresti esitare a contattare questa persona e chiedere cosa c’è che non va perché non vuoi intrometterti. Dovresti farlo però. Non è tutto così male come sembra, e la tua preoccupazione sarà apprezzata. Stasera riposati un pò. Hai lavorato troppo duramente.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Qualcuno vicino a te potrebbe non essere completamente onesto. Questa persona potrebbe evitare di dire la verità o nasconderti qualcosa per proteggerti. Fidati del tuo istinto, Capricorno. Se qualcuno ti dice qualcosa di importante che non suona vero, controlla prima di accettare. Questo non è un inganno vizioso, ma solo protettivo. Ma schermare qualcuno dalla verità a volte può ritorcersi contro!

Oroscopo del giorno 8 Settembre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Apparentemente cattive notizie sulla tua situazione finanziaria potrebbero farti perdere la tua natura di goia e spensieratezza. Analizza attentamente la questione prima di andare in panico, Gemelli. Potrebbe essersi verificato un errore del computer o forse qualcuno ti ha confuso con qualcun altro. Adotta misure per rettificare l’errore. È una resistenza, ma sarai sollevato di sapere che tutto è molto meglio di quanto pensavi.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:Un membro della famiglia può essere depresso. Il suo umore potrebbe diffondersi a tutti gli altri, quindi potrebbe essere una buona idea chiedere cosa c’è che non va. Fai notare che gli stati d’animo sono contagiosi! Non forzare il problema, Bilancia. Sarebbe peggio. Un certo numero di chiamate potrebbe interrompere il tuo lavoro e sarà irritante.

ACQUARIO ⭐ TOP:La stanchezza potrebbe farti sentire un pò svogliato oggi Acquario, e probabilmente vorrai restare a casa a letto piuttosto che andare ovunque. Questo va contro la tua inclinazione normale, quindi potresti essere tentato di uscire nonostante il tuo malessere. Non cadere in questa trappola. Riposati in modo che quando dovrai uscire, sarai di nuovo te stesso.



Oroscopo del giorno 8 Settembre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe verificarsi una situazione spiacevole. La tua prima reazione potrebbe essere quella di proteggere coloro che ti sono più vicini. Potresti essere tentato di mentire o almeno evitare di menzionare la situazione reale. Non cedere alla tentazione, Cancro. Il desiderio di proteggere i tuoi cari è comprensibile, ma potrebbe causare problemi. Non puoi proteggere le persone da tutto. La maggior parte delle persone preferisce conoscere i fatti.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP:La disinformazione può diffondersi attraverso la tua famiglia e causare turbamenti inutili tra le persone coinvolte. Non accettare pettegolezzi o voci che senti fino a quando non le verifichi, Scorpione. Questo non è un buon momento per pianificare o fare un viaggio di qualsiasi tipo. Si potrebbero verificare ritardi o contrattempi.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Un partner o un amico intimo potrebbe sembrarti fuori di se e questo potrebbe farti preoccupare, confonderti e chiederti se questa persona non è interessata a continuare una relazione con te. Non lasciare che la tua insicurezza abbia la meglio su di te. La persona ha i suoi problemi e alla fine vorrebbe una spalla forte e comprensiva su cui piangere. Probabilmente sarai tu quella persona!

Buone stelle a tutti!