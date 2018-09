Oroscopo del giorno 10 Settembre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 10 Settembre 2018 Lunedì : segni di Fuoco

ARIETE ⭐TOP: Troppa indulgenza può farti venire mal di testa o mal di stomaco al punto che potresti voler passare la maggior parte del tempo a dormire. Rilassati, riposati e riprendi le forze. Tornerai presto nel mondo reale.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Non essere sorpreso se molti visitatori si presentano oggi. Forse stai ospitando un evento sociale oppure i vicini portano notizie di cambiamenti. Dovresti essere pieno di energia, quindi puoi gestirlo, ma potresti trovarlo un pò snervante se diventa troppo eccitante.



SAGITTARIO ⭐⭐TOP: Oggi è probabile che tu possa sperimentare una potente esplosione di energia che potrebbe trasformarti temporaneamente in un maniaco del lavoro. Le faccende possono essere ammucchiate in giro per la casa. Non devi fare tutto in una volta. Prenditi cura delle attività più urgenti e poi rilassati. Il resto può aspettare. Chiedi ai familiari di aiutarti.

Oroscopo del giorno 10 Settembre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Ti piace essere onesto con chi ti sta a cuore, ma oggi è probabile che tu lo sia un pò troppo. Se tempererai la tua onestà con una certa diplomazia, dovresti trasmettere il tuo messaggio con un minimo di sentimenti. È meglio per tutti i soggetti coinvolti.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti sentirti un pò ansioso e potresti voler trascorrere del tempo a esercitarti o a provare un nuovo sport che non hai mai fatto prima. Chiedi ad alcuni amici di unirsi a te. Non oltrepassare i tuoi limiti. Questo può portare solo ad esaurimento o ad un infortunio, e non aiuterà il tuo livello di forma fisica.

CAPRICORNO ⭐ TOP:Frustrazione può essere la parola di oggi, Capricorno. Potresti avere voglia di viaggiare. Stati lontani e terre straniere possono chiamarti, ma le circostanze potrebbero renderti difficile allontanarti. Potrebbe esserci anche attrito con il tuo partner. Usa la tua placida natura per radicarti, quindi usa la tua praticità per risolvere i problemi a portata di mano.

Oroscopo del giorno 10 Settembre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe sembrare che la tua casa sia diventata una stazione dei treni. Un sacco di visitatori, ospiti e altri stanno per passare, e tu potresti semplicemente voler guardare la TV o leggere un libro. Questo potrebbe portare a qualche irritazione. Tuttavia, sii il solito educato. Se possibile, chiedi ad un familiare di esaminare i tuoi interlocutori. Potresti essere frustrato, ma non vorrai offendere nessuno.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Una comunicazione entusiasmante potrebbe informarti di un’opportunità di avanzamento che dovresti esplorare. Mentre saresti pronto ad agire in circostanze normali Bilancia, oggi potresti essere più cauto. Hai cercato il riconoscimento per un pò, quindi non essere troppo reticente. Non lasciare che la tua insicurezza abbia la meglio su di te. Impara tutto ciò che puoi sulla situazione e poi prendi una decisione.

ACQUARIO ⭐⭐TOP:Probabilmente hai avuto una settimana intensa Acquario, e potresti sentirti fuori forma oggi. Forse hai mangiato troppo, sei rimasto alzato fino a tardi, o entrambe le cose. Va contro il tuo modo di stare e riposare, ma questo è il giorno perfetto per rannicchiarsi a leggere un buon libro. Hai intenzione di fare un pò di esercizio, ma non esagerare.



Oroscopo del giorno 10 Settembre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: È probabile che tu abbia tanti obblighi nei confronti di amici e familiari e anche se sei un pò stanco, vorrai dare una mano. Il miglior piano per oggi è quello di fare tutto il più velocemente possibile e poi passare il resto della giornata a rilassarsi. Puoi fare entrambe le cose!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Un amico potrebbe chiedere un prestito e potresti esitare a dargli i soldi. Segui il tuo istinto. La persona probabilmente non è troppo esperta sul denaro. Potresti voler partecipare ad alcune attività di gruppo, ma non permettere alle persone di approfittare ingiustamente di te. Sei disposto a servire coloro che hanno bisogno di te, ma discrimina tra coloro che hanno e non hanno davvero bisogno del tuo aiuto.



PESCI ⭐⭐ TOP:Oggi potrebbe esserci molto lavoro da fare a casa. Poiché alcuni membri della famiglia sono assenti, potresti sentire che il peso ricade su di te. Non sentirti un martire. Fai quello che puoi e lascia il resto. Le incertezze sul denaro potrebbero anche essere nella tua mente, ma mettile da parte per ora. Sarai in grado di affrontarle meglio domani.

Buone stelle a tutti!