Lister Thunder LFT-666: la supercar più veloce che mai

Lister Thunder LFT-666

La supercar più spaventosa e veloce che mai

Lister Thunder LFT-666 è la supercar derivata dalla Jaguar F-Type SVR.

Lister, o per meglio dire “Lister Strom”, è una casa automobilistica britannica fondata da George Lister nel 1954 a Cambridge, che divenne nota per il suo coinvolgimento nel motorsport.

Tutti voi ricorderanno la Lister Thunder, una Jaguar F-Type Coupè preparata dalla casa inglese per essere ancora più spaventosa e veloce, capace di una velocità massima di 330 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in soli 3,1 secondi.

Ora però non dovremo più ricordarci della Thunder, ma della “LFT-666”: il nuovo nome che improvvisamente la Lister Motor Company ha deciso di dare a questa F-Type incattivita. Nonostante la dicitura sia meno affascinante, la sostanza non cambia: il 5.0 litri V8 con compressore volumetrico eroga, come da sigla, 666 bhp (675 cavalli) e una mostruosa coppia, per prestazioni balistiche.

A migliorare il tutto ci pensa l’esclusivo inserimento di pannelli in fibra di carbonio per sostituire le parti in plastica rinforzate esistenti sulla F-Type SVR base. Così facendo il peso è diminuito ulteriormente creando, a detta del costruttore inglese, un’aerodinamica ancora più raffinata.

Anche le sospensioni sono state ulteriormente affinate, così come gli interni che hanno subito leggere modifiche.

Il prezzo di ogni esemplare parte da 159.000 euro e le prime consegne avverranno all’inizio di ottobre.

La serie è di 99 pezzi, 22 dei quali già venduti. Per un totale di circa 3,5 milioni di euro.

La corsa è ancora lunga, c’è spazio per gli estimatori e i collezionisti.