Tendenza Velluto A/I 2018-19: il velluto nel design

Il ritorno del velluto nell’arredamento

Tendenza Velluto A/I 2018-19 – Morbido e avvolgente, ma anche raffinato e ricercato come pochi tessuti sanno essere. Stiamo parliamo del velluto, il protagonista assoluto delle ultime tendenze, che oggi fa capolinea anche nel mondo del design.

La storia del velluto pare abbia avuto origine in Oriente per poi arrivare in Italia nel XIII secolo, dove conobbe particolare fortuna nella città di Venezia. La città dei dogi infatti, divenne presto la capitale indiscussa del velluto liscio che divenne in poco tempo un vero e proprio must per l’aristocrazia veneziana.

Per lungo tempo destinato alle dimore più sontuose, il velluto ha conosciuto poi una nuova fortuna nel mondo del design e oggi torna alla ribalta con una serie di grintose proposte capaci di reinterpretare in chiave contemporanea anche quello stile tipicamente retrò che lo caratterizza.

Ora torna prepotente come trend 2018 di interior design. Divani, poltroncine, complementi d’arredo e carte da parati sono gli elementi che più facilmente vengono realizzati in velluto, con colori che esaltano la drammaticità della stoffa

A rendere così piacevole l’effetto è la sua particolare composizione, creata da una fitta serie di anelli di filo che può essere ottenuta con fibre diverse, tra cui spicca la seta nella versione più pregiata.

Il velluto è un materiale che si fa notare, per questo quindi da utilizzare con estrema attenzione. E’ adatto a case luminose dalle pareti chiare e pavimenti in legno o effetto cemento. L’ideale è abbinarlo con legno o metalli opachi, per un effetto sobrio, mentre per un effetto più sfarzoso, è perfetto con metalli lucidi, come l’ottone placcato oro.

Il velluto rappresenta un abbraccio caldo e lussureggiante che afferma il concetto di lusso in modo così avvincente che, una volta scoperto, avremmo voglia di rivestire di velluto le nostre vite!