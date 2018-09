Oroscopo del giorno 13 Settembre 2018 GiovedÃ¬

Oroscopo del giorno 13 Settembre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 13 Settembre 2018 Giovedì: è il segno dei Pesci il segno TOP di oggi.Â

Oroscopo del giorno 13 Settembre 2018 Giovedì : segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP: Un membro della famiglia potrebbe giocare con l’idea di trasferirsi o andare via per un pò Ariete. Questo potrebbe stressarti, ma non impazzire. Non cercare di convincerlo. Probabilmente questa persona si sente temporaneamente limitata da forze al di fuori del suo controllo ed è probabile che non vada da nessuna parte.



LEONE ⭐⭐⭐TOP:Oggi potresti avere la strana sensazione che qualcosa non va, forse nel vicinato o con un amico o un parente. Probabilmente questo ti disturberà tutto il giorno Leone, quindi potrebbe essere una buona idea chiamare questa persona o altrimenti esaminare la questione. Probabilmente non c’è nulla di veramente sbagliato, ma qualcuno vicino a te potrebbe aver appena vissuto uno shock di qualche tipo.



SAGITTARIO ⭐⭐TOP: Qualcosa che avresti voluto tenere tra te e alcuni amici fidati potrebbe inavvertitamente essere rivelato, forse alle persone sbagliate. La frustrazione e il senso di tradimento potrebbero tormentarti, ma non rivoltarti contro quelli che sapevano. Anche se questo può essere sconcertante, puoi imparare qualcosa. Benjamin Franklin diceva: “Due persone possono mantenere un segreto solo quando uno di loro è morto”.

Oroscopo del giorno 13 Settembre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐TOP: Lo stress potrebbe farti sentire poco comunicativo oggi. Probabilmente non vorresti parlare con nessuno, nemmeno con il tuo più caro amico, Toro. Questo potrebbe rivelarsi difficile, poiché le persone intorno a te chiederanno consigli e aiuto. Mantieni la calma. Questa sensazione passerà e non vorrai che nessuno pensi che tu sia sconvolto. Vai a pranzo da solo, e stasera stai sul letto con un buon libro.

VERGINE ⭐⭐⭐TOP: Un’organizzazione con la quale sei affiliato potrebbe avere problemi finanziari e questo potrebbe venire fuori oggi. Potrebbe essere uno shock per te e per tutti gli altri coinvolti Vergine. Questa rivelazione potrebbe avere un profondo effetto sui tuoi obiettivi e potrebbe richiedere una rivalutazione. Qualche discussione intensa con chi ti circonda è sicuramente indicata.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Le richieste fatte da colleghi di lavoro potrebbero averti turbato, Capricorno. Potresti sentire che i tuoi colleghi stiano approfittando ingiustamente di te. Potresti iniziare a pensare di entrare in affari per conto tuo o con un partner. Potrebbe essere un’ottima idea, ma oggi non è il giorno in cui prendere una decisione così importante. Aspetta qualche giorno e pensaci seriamente.

Oroscopo del giorno 13 Settembre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Le finanze dovrebbero andare bene Gemelli, ma i tuoi affari finanziari sono qualcosa di cui non vuoi parlare con nessuno per ora. Forse vuoi prendere una decisione che è tua e non influenzata da altri. Però un amico intimo o il partner lo scoprirà . Non farti prendere dal panico. Questa persona ti capisce e non cercherà di esercitare alcuna influenza su di te.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Alcuni cambiamenti inaspettati che sono stati tenuti nascosti sul posto di lavoro potrebbero uscire fuori presto. Possono comportare la riorganizzazione o un cambio di proprietà . Questo influenzerà profondamente il tuo atteggiamento nei confronti del tuo lavoro. Potrebbe farti considerare di fare un cambiamento. Questo non è il momento giusto per prendere una decisione. Prenditi qualche giorno per considerare le tue opzioni prima di decidere.

ACQUARIO ⭐⭐Â TOP:Lo stress e la frustrazione del lavoro potrebbero farti pensare di liberarti, uscire e salire sul primo aereo per volare da qualche altra parte. Un altro pensiero potrebbe riguardare il ritorno a scuola e la formazione di una carriera in un altro campo. Potresti aver bisogno di una vacanza!



Oroscopo del giorno 13 Settembre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi è probabile che tu sia in uno stato d’animo solitario Cancro, e probabilmente vorrai passare la serata a leggere o a lavorare a un progetto. Non è probabile che funzioni però. Potrebbero arrivarti alcune chiamate inaspettate. Fai un respiro profondo e ritrova le tue buone maniere. Puoi stare solo domani.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti ricevere alcune rivelazioni sconcertanti sul passato o sul passato di qualcuno vicino a te. Questo potrebbe essere uno shock Scorpione, ma è comunque uno sviluppo positivo. Farà luce su come affrontare i problemi attuali nella tua vita o in una relazione. Annota i tuoi pensieri, medita, parla con un amico, o altrimenti prova a dare un senso a quello che hai saputo.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Un amico intimo o il partner potrebbero scomparire oggi. Potresti andare nel panico quando non risponderanno alle tue telefonate. Non saltare alle conclusioni. Sono preoccupati di questioni che per il momento sembrano importanti e ti contatteranno più tardi. Quando finalmente li sentirai, potresti avere alcune notizie interessanti. Rilassati!

Buone stelle a tutti!