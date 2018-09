Officine Bocelli: in Toscana la corte del gusto di Andrea Bocelli

Il nome si rifà alle radici della famiglia e a quelle antiche “Officine Bocelli” create dal nonno dell’artista Alcide, piccolo proprietario terriero che trasformò l’attività agreste di famiglia in un’attività mercantile di macchine agricole. E’ quello che si evince non appena si entra quando saltano all’occhio le pareti della sala principale e di tutto lo spazio, pannellate con foto e immagini dei Bocelli, quasi a ricordare un prezioso album di famiglia.

Posts you may also like