Oroscopo del giorno 16 Settembre 2018 Domenica: è il segno del Capricorno il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 16 Settembre 2018 Domenica : segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Potresti trovare l’atmosfera di oggi un pò troppo cupa per i tuoi gusti, Ariete. Perché tutti sono così seri? Sia che tu capisca o meno la risposta, sappi che probabilmente non è colpa tua. È probabile che le emozioni che si sono formate si esprimano ora, proprio come un vulcano che esplode sotto la pressione di tonnellate di lava.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Dai alle persone il beneficio del dubbio, Leone. Non essere così frettoloso nelle tue azioni e prenditi il tempo per riflettere. Hai una connessione speciale con i tuoi sentimenti oggi che può aiutarti a chiarire i tuoi pensieri. La tua sensibilità verso gli altri è straordinariamente forte. La gente sarà particolarmente attratta da questa parte di te, specialmente stasera.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: L’indecisione degli altri potrebbe lasciarti frustrato e bloccato oggi, Sagittario. Renditi conto che puoi superare questo problema spingendoli oltre. Non sentirti in dovere di aspettare che gli altri decidano prima di agire. Fai quello che devi fare e poi gli altri recupereranno quando saranno pronti. Non sei responsabile del benessere degli altri. Concentrati su di te.

Oroscopo del giorno 16 Settembre 2018 Domenica: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐TOP: Divertiti e non sentirti in colpa. La colpa è inutile. Oggi liberati del rimpianto. Esprimi le tue emozioni ma non soffermarti troppo. La tua sensibilità è acuta, quindi metti su il tuo scudo psichico. Potresti percepire l’intensa energia degli altri, quindi stai attento. Simpatizza con gli altri, ma non farti carico dei loro problemi. Hanno bisogno di tirar fuori la loro spazzatura.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Metti da parte la tua natura razionale e concentrati sui tuoi sentimenti, Vergine. Potresti essere un pò protettivo con le tue emozioni, ma renditi conto che gran parte di ciò che senti è vissuto meglio se lo esprimi agli altri. Raggiungi la profondità e mettiti in contatto con ciò che credi veramente essere il cuore del problema. Il tuo pensiero è chiaro, quindi divertiti!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe essere molto più facile del solito esprimere le tue emozioni a qualcuno oggi, Capricorno. Se c’è stato qualcosa nella tua mente per un pò, ora è il momento di dirlo. Sarai in grado di dipingere un’immagine chiara dei tuoi veri sentimenti. Esprimi te stesso con fiducia. La tua sensibilità è un dono che gli altri riconosceranno e apprezzeranno.

Oroscopo del giorno 16 Settembre 2018 Domenica: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti semplicemente restare sul divano oggi, Gemelli. Va bene. Non alzarti se non vuoi. Probabilmente starai meglio a stare a casa a goderti un bel film stasera. Se le persone ti chiedono come stai, sii onesto. Gli altri saranno in grado di vedere attraverso di te, quindi non cercare di nascondere i tuoi sentimenti. Oggi è un buon giorno per dire come ti senti veramente.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Chiama o scrivi una lettera a un amico oggi, Bilancia. Fai un passo alla volta e sii paziente con gli altri. È probabile che le persone si blocchino molto facilmente. Abbi cura di come ti avvicini agli altri. Assicurati di avere il giubbotto di salvataggio.

ACQUARIO ⭐ TOP: Oggi potresti sentire come se fossi bloccato. Le persone possono essere più permalose e impazienti con ridicole battute, anche se educate. Cerca di non dare un senso a cose che ora sembrano confuse. Riparla con loro tra un paio di giorni.

Oroscopo del giorno 16 Settembre 2018 Domenica: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Finalmente stai cominciando a vedere il mondo a modo tuo, Cancro. Sii te stesso e non essere schizzinoso nel dire alla gente esattamente quello che pensi. Il tuo pensiero è chiaro e concentrato. La tua natura intensa è potente, quindi agisci con saggezza. Oggi potrebbe essere uno di quei giorni in cui le altre persone si rendono conto che non sei così pazzo come inizialmente pensavano.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le cose vanno bene per te oggi Scorpione. La tua intuizione è particolarmente forte e hai una straordinaria capacità di cogliere i sentimenti degli altri. I tuoi doni sono molto richiesti da coloro che ti circondano. Avranno bisogno di una spalla sensibile su cui appoggiarsi. Assicurati solo di non perdere te stesso lungo il cammino. Risparmia energia per te.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Oggi la tua intuizione è straordinaria Pesci e il tuo obiettivo è mirato. Le altre persone potrebbero affondare nella palude, ma tu sarai la zattera di salvataggio a cui potranno aggrapparsi. La tua straordinaria chiarezza mentale sarà preziosa per tutto il giorno. Sarai in grado di comunicare chiaramente i tuoi sentimenti.

Buone stelle a tutti!