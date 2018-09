Oroscopo del giorno 18 Settembre 2018 MartedÃ¬

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP :Le questioni inerenti la carriera e il denaro continuano ad andare bene per te Cancro e probabilmente anche l’amore. La tua vita potrebbe essere l’invidia degli altri, ma probabilmente senti che c’è ancora qualcosa che manca. Questa è una buona giornata per fare studi metafisici e spirituali. È un momento di transizione e questo tipo di interesse può renderti le cose più facili, specialmente se chi ti è vicino condivide il tuo interesse.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti ritrovarti a vacillare quando un vecchio amico sembra improvvisamente mostrare un forte interesse verso di te. Potrebbero sorgere emozioni contrastanti. Potrebbe esserci il potenziale per un buon rapporto con questa persona. Non buttarti subito a capofitto nella relazione però. Prima analizza tutti i fatti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP : Una lettera affettuosa, una telefonata o una mail potrebbero arrivare da una vecchia amica Bilancia, che esprime gratitudine per i favori passati. Questo ti farà sentire caldo e amorevole verso questa persona, e vorrai contraccambiare. Invitala prendere un caffè e fate una lunga conversazione. Il legame tra voi è forte. Questa non è un’amicizia che vorresti perdere.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Tendi ad essere molto pratico Vergine, ma ora hai voglia di indulgere in qualche volo di fantasia. Potresti persino giocare con l’idea di scrivere un romanzo. Se sei coinvolto sentimentalmente, il tuo fidanzato potrebbe voler portarti fuori per una cena speciale. Buona giornata.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Romanticismo e creatività sono le forze motrici nella tua vita di oggi, Leone. Potresti scoprire che i sentimenti per una persona speciale forniscono molta ispirazione per i progetti creativi. La tua energia creativa ti rende molto più attraente. Questo potrebbe rivelarsi un giorno emozionalmente ed esteticamente soddisfacente. Sfruttalo al massimo! SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentirti particolarmente caldo e amorevole Sagittario, e il romanticismo potrebbe essere nella tua mente. Questo è un grande giorno per programmare una serata intima con il tuo partner e vedere dove ti porta. Tutti i segni indicano che questa persona ricambia i tuoi sentimenti e potresti finire proprio dove vuoi!