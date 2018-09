Tendenza Folk A/I 2018-19

Per l’inverno il look è etnico e folk

Tendenza Folk A/I 2018-19 – Una delle tendenze per l’Autunno/Inverno 2018-19 sono certamente i capi e gli accessori con un look etnico e folk. La forza di questa tendenza, che non passa mai di moda, sta sicuramente nel fatto di riuscire, tramite un tessuto, un ricamo o una stampa, a portarci in terre esotiche e paesaggi lontani, offrendo un viaggio gratuito, o quasi, a chi l’indossa.

Un melting pot di ispirazioni e culture: dalle stampe dei nativi americani alle decorazioni degli esquimesi. Un mix che si fa subito trendy e che diventa tendenza globale!

Un mix di ricami, intrecci e decorazioni su capi e accessori che sembrano arrivare dritti dai costumi popolari tradizionali di molti paesi, diversi e distanti.

Lavorazioni e stampe che hanno tutto il caldo sapore dell’artigianalità, della tradizione, della storia. Del fatto a mano. E dei quattro angoli del globo.

Lo spirito folk di tutte le latitudini e longitudini del globo terrestre si impossessa delle passerelle della prossima stagione. Dai nativi americani agli esquimesi del circolo polare: tutti gli elementi decorativi delle diverse manifestazioni del folklore.

Fur jacket, gilet in montone, zoccoli in suède, giacche con frange e nappe. Tutto fa tornare in mente gli echi nostalgici degli indiani d’America in “Balla con i lupi” di Kevin Costner, o i look Seventies di Faye Dunaway in “Quinto Potere“.

Il Far West non è mai stato così vicino richiamando una profusione di frange e piume, come a trasformarsi quasi per magia in vere e proprie Cowgirls.

Chi ama i colori non rimarrà deluso: stampe etniche, fantasie tribali e tessuti patchwork vi faranno fare il giro del mondo tra diverse culture. Il diktat sembra uno solo: dare un tocco di novità al proprio look guardando a popoli lontani, a tradizioni da abbracciare e fare proprie. A partire dallo stile.