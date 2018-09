Tendenze Hairstyle 2018: le Chiome diventano XXL!

Tendenze Hairstyle 2018: Chiome XXL

Capelli Autunno 2018: tornano gli anni ‘60

Tendenze Hairstyle 2018 –Per la prossima stagione la parola d’ordine è una: farsi notare!

Non lasciate spazio ad alcun segno di timidezza e non abbiate paura di esagerare perché le chiome non saranno fashion se non rispetteranno una taglia: XXL!

Nelle ultime tendenze in fatto di hairstyle tornano protagonisti gli anni Sessanta, quelli tanto cari a Brigitte Bardot. Dai caschetti vaporosi alla Jackie ‘O alle cotonature selvagge, il volume torna in testa e sorprende per femminilità e spontaneità!

Un salto indietro nel tempo che vede gli anni Sessanta come punto di riferimento di styling esagerati, ma con un passo in avanti perché il look del 2018 è sicuramente meno compromesso da lacche extra strong.

Rispetto a quanto visto in passato infatti, ci sono delle sostanziali differenze: il volume è ridotto e meno composto di un tempo, ma la funzione è la stessa: donare importanza alla chioma portando femminilità.

E se ancora non siete convinte, diamo un’occhiata a cosa succede sulle passerelle di Haute Couture…

Miu Miu nella sua ultima sfilata ripesca dal passato acconciature ad alveare, chiamate così per la forma allungata che ricorda il nido delle api; mentre le modelle di Fendi sfilano con capigliature dalle dimensioni sproporzionate create grazie al supporto di parrucche applicate sulle teste della modelle e poi colorate dello stesso tono dei capelli.

E infine, non si può parlare di capigliature extra size senza nominare le parrucche viste in passerella da Moschino. Lavorate con le punte all’insù, la riga di lato e un mosso impostato. Caschetti vaporosi a incorniciare una collezione colorata e irriverente.

È tramontata l’era del minimalismo: largo spazio ai capelli extra large che hanno avuto una rinascita e hanno trionfato sulle passerelle di alta moda!