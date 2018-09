Oroscopo del giorno 22 Settembre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 22 Settembre 2018 Sabato: è il segno della Vergine il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 22 Settembre 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Troppe persone potrebbero essere in lista per avere la tua attenzione oggi, Ariete. Tutti loro vogliono consigli o aiuto. Questo potrebbe essere lusinghiero e probabilmente vorrai aiutarli, ma può anche essere inquietante. Non lasciare che questo ti sconvolga. Accetta le richiesta una alla volta, non fare promesse e fai del tuo meglio.



LEONE ⭐⭐TOP: Un esercizio troppo rigoroso negli ultimi giorni potrebbe farti sentire un pò stanco e affaticato, Leone. I tuoi nervi possono essere tesi e potresti essere pronto più del solito a colpire chi ti circonda. Cerca di alleviare i nervi e i dolori muscolari immergendoti in un bagno caldo. Una tisana potrebbe aiutarti.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Le questioni che riguardano la comunicazione sembrano essere strane, Sagittario. I messaggi potrebbero non essere recapitati, le e-mail potrebbero non arrivano e le persone potrebbero interpretare male le tue parole. Questo potrebbe creare un disastro che ti porterà ad una brusca frenata. Devi parlare direttamente con le persone, dargli istruzioni dettagliate, usare un linguaggio semplice e assicurarti che prendano appunti!

Oroscopo del giorno 22 Settembre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Potrebbero esserci problemi sul posto di lavoro, Toro. Ad alcuni dei tuoi colleghi non piaci, né si fidano l’uno dell’altro e non è possibile lavorarci insieme. Sono necessari degli aggiustamenti. Fallo adesso. Se non lo fai, prendi le distanze dalla situazione. È l’unico modo per rimanere sano di mente!



VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Le scoperte spirituali possono farti sentire un pò sconcertato, Vergine. I traumi del passato potrebbero dirti alcune cose che preferiresti non affrontare. È vitale rilasciarli per progredire come essere umano. Anche se sono coinvolte le lacrime, questo è uno sviluppo positivo. Ti sentirai più felice una volta libero.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:I tuoi valori potrebbero opporsi a quelli del business o del partner oggi, Capricorno. Uno di voi potrebbe essere eccessivamente pragmatico e l’altro troppo idealista. Uno sembra insensibile, mentre l’altro sembra vivere in un mondo onirico. Questa potrebbe essere una pietra miliare nella tua relazione se affrontata correttamente. Se non riesci a creare una situazione win / win, forse dovresti riconsiderare tutto.

Oroscopo del giorno 22 Settembre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐TOP:Possono esserci litigi tra te, un fratello o un vicino di casa, Gemelli. La tua capacità di compromesso è sicuramente richiesta qui. Se non stai attento, questa potrebbe trasformarsi in una battaglia di volontà. Nel momento in cui arriva il disaccordo, prova a parlarne e trasformalo in una situazione ottimale per entrambi. Altrimenti, si potrebbe rimanere feriti per molto tempo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Una conferenza di qualche tipo potrebbe toccare alcune questioni piuttosto importanti, Bilancia. Le persone potrebbero essere in disaccordo al punto che l’incontro si trasformerà in una guerra. Probabilmente hai anche opinioni forti su questo, ma non farti coinvolgere. Non sarai in grado di fermare l’argomento, e puoi solo causare ulteriore stress. Se puoi, evita del tutto questo incontro. Pensaci!

ACQUARIO ⭐⭐TOP: Se hai avuto problemi a raggiungere il partner Acquario, potrebbe essere una buona idea smettere di provare. Il tuo lui sta vivendo una giornata difficile e potrebbe non essere la migliore compagnia. In effetti, la persona amata potrebbe vedere una tua chiamata come un’interruzione indesiderata, se non addirittura scortese.



Oroscopo del giorno 22 Settembre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Il denaro potrebbe causarti qualche mal di testa, Cancro. Potresti essere combattuto tra il desiderio di mettere da parte i soldi per il futuro e l’impulso di comprare qualcosa che desideri da molto tempo. Risparmia un pò meno e prova a trovare un’occasione per il tuo articolo. Prendi tutto in considerazione e risolvilo prima di impazzire.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: La persona amata è coinvolta in problemi familiari e non è in grado di passare del tempo con te? Non lasciare che la tua insicurezza abbia la meglio su di te. Il tuo partner ha bisogno di occuparsi della famiglia ora. Rilassati, fai ciò che vuoi fare e abbi fiducia che trascorrerete più tempo insieme il prima possibile. Dopo aver a che fare con le liti familiari, sarai un rifugio pacifico per il tuo partner.

PESCI ⭐⭐ TOP: Potresti sentirti un pò irrequieto e instabile senza sapere davvero perché, Pesci. Le sollecitazioni sul lavoro potrebbero sollevare sentimenti repressi dal passato che è necessario rilasciare. Rimani concentrato sul tuo lavoro.

Buone stelle a tutti!